TROUBLES EN ETHIOPIE Le pays sous état d'urgence, la sécurité en priorité

La dégradation de la situation et la multiplication des manifestations de protestation dans plusieurs régions, ont amené les autorités d'Addis-Abeba, à proclamer l'état d'urgence dans le pays

L'Ethiopie était hier, pour la troisième journée consécutive, sous l'état d'urgence instauré par le gouvernement après plusieurs mois de violents troubles dans le pays.

L'état d'urgence déclaré dimanche dernier, avait fait l' «objet d'un débat approfondi en Conseil des ministres», selon le Premier ministre éthiopien, Hailemariam Desalegn, déplorant des morts et des dommages aux biens survenus dans le pays. «Nous nous donnons comme priorité la sécurité des citoyens. De plus, nous voulons mettre fin aux dommages causés à nos infrastructures, à des centres de santé, des bâtiments de l'administration et de la justice», avait soutenu Premier ministre. Le mouvement de contestation antigouvernementale sans précédent depuis 25 ans est déclenché par les communautés Oromo et Amhara, majoritaires dans le pays mais qui s'estiment «marginalisées par le gouvernement». La contestation, qui avait commencé en région Oromo au mois de novembre 2015, s'est étendu depuis l'été à la région Amhara (nord) et dont la répression a déjà fait plusieurs centaines de victimes. Au moins onze entreprises, parmi lesquelles des usines de textile et de plastique, ont également été incendiées au cours des derniers jours ainsi qu'une soixantaine de véhicules, dans la seule zone industrielle de Sebeta, à l'ouest d'Addis-Abeba, selon la radio gouvernementale Fana, qui attribue ces incidents à des «forces belliqueuses». Hier, une ferme fruitière néerlandaise, AfricaJuice, avait également été saccagée dans la vallée de l'Awash, dans le sud-est du pays.»Nous avons manifesté pacifiquement pendant près d'un an, sans résultat. Les tueries ont continué et avec ce qui s'est passé au festival Ireecha, les gens sont furieux», a expliqué Barnabas, un jeune manifestant oromo dans la ville de Holeta, proche de la capitale.Ces nouvelles violences font suite à la mort de plus de 50 personnes dans une bousculade provoquée par des tirs de gaz lacrymogène de la part de la police, dimanche au cours du festival religieux oromo Ireecha à Bishoftu, à environ 50 km au sud-est d'Addis-Abeba. Les manifestant se sont insurgés contre les compagnies qu'il accusent de prendre la terre des paysans sans compensations suffisantes. Ceux-ci estiment qu'il est très difficile d'obtenir un travail dans ces entreprises. Ils estiment que seul un petit groupe de personnes en bénéficient et que la majorité n'en tirons aucun bénéfice. Tels sont les arguments présenté par les contestataires pour justifier les attaques contre les entreprises étrangères. Une ressortissante américaine avait été tuée hier près d'Addis-Abeba, victime d'un jet de pierres lorsque le véhicule dans lequel elle circulait a été pris pour cible par des manifestants. La jeune femme de 31 ans était une chercheuse en biologie de l'université californienne de Davis. Le réseau internet mobile était par ailleurs coupé vendredi pour la troisième journée consécutive dans la capitale, une mesure régulièrement prise par les autorités pour empêcher la diffusion d'appels à manifester et mise en place en région omoro depuis des mois. La multiplication des incidents et des manifestations pousse certains investisseurs à s'interroger sur leur présence en Ethiopie. La compagnie néerlandaise Esmeralda Farms, dont la ferme horticole a été attaquée le mois dernier en région amhara (nord), près de Bahir Dar, a depuis annoncé qu'elle se retirait du pays. «L'Ethiopie a reçu beaucoup d'attentions des investisseurs au cours des deux dernières années sur la base de sa réputation de pays stable et sûr», a expliqué le directeur régional pour l'Afrique de l'Est pour le groupe de gestion de risque S-RM Intelligence Consulting Ltd cité par l'AFP. Mais «les investisseurs deviennent de plus en plus conscients du besoin de prendre en compte les risques dans leur approche», ajoute-t-il, avant de conclure: «Nous pensons que l'incertitude va se poursuivre de manière significative au cours des prochains mois»