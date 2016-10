CONFLIT DE SYRIE Ankara craint une guerre mondiale

La Turquie a déclaré hier craindre que le conflit en Syrie se transforme en guerre mondiale, a déclaré le vice-Premier ministre Numan Kurtulmus à l'agence Anadolu. «Si cette guerre par procuration se poursuit, laissez-moi être clair, l'Amérique et la Russie vont arriver à la guerre», a indiqué M.Kurtulmus, estimant que le conflit syrien avait mis le monde «au bord d'une large guerre régionale ou mondiale». Ankara fait partie de la coalition menée par les Etats-Unis, qui mène des frappes aériennes contre le groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique» (EI/Daesh). La Turquie a lancé le 24 août une offensive militaire, le «Bouclier de l'Euphrate», pour chasser de sa frontière les terroristes de l'EI et les rebelles kurdes. Les relations entre Moscou et Washington se sont encore détériorées depuis l'échec de la trêve en Syrie qu'ils avaient initiée en septembre et qui n'a duré qu'une semaine. L'armée syrienne, appuyée par les frappes de l'aviation russe, a depuis lancé une offensive d'envergure contre Alep et progresse rue après rue pour reprendre les quartiers est de la deuxième ville de Syrie, contrôlés par des groupes armés depuis 2012.