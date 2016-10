OFFENSIVE SUR MOSSOUL Washington tente de désamorcer les tensions Turquie-Irak

Washington a tenté mardi soir de désamorcer les tensions entre la Turquie et l'Irak, notamment à la suite d'un violent échange verbal entre dirigeants des deux pays, avant une grande opération militaire sur la ville de Mossoul, fief du groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique» (EI/Daesh). «Nous estimons que toutes les forces internationales en Irak doivent être sur place en accord et en coordination avec le gouvernement irakien, sous les auspices de la coalition» militaire internationale contre l'EI, a mis en garde le département d'Etat dans un communiqué. La diplomatie américaine a jugé «impératif que toutes les parties se coordonnent étroitement dans les jours et semaines qui viennent pour garantir une unité des efforts afin de vaincre Daesh». Les relations entre la Turquie et l'Irak connaissent une poussée de fièvre à l'approche d'une offensive des forces irakiennes, appuyées par la coalition pilotée par Washington pour chasser l'organisation EI de Mossoul. Ankara semble tenue à l'écart des préparatifs pour cette offensive. Selon des médias turcs, quelque 2.000 soldats turcs sont déployés en Irak, dont 500 sur la base de Bachiqa dans le nord du pays où ils entraînent des volontaires irakiens sunnites en vue d'une reconquête de Mossoul. Mardi, le président turc Recep Tayyip Erdogan s'en est violemment pris au Premier ministre irakien Haidar al-Abadi, après ses critiques contre la présence militaire turque en Irak. «Qui est le Premier ministre irakien?», a lancé le chef de l'Etat turc avec ironie, sommant M.Abadi de «rester à (sa) place». A Baghdad, le porte-parole de M.Abadi a rétorqué que M.Erdogan «jetait de l'huile sur le feu». Aux yeux du porte-parole du département d'Etat John Kirby, «les forces turques déployées en Irak ne font pas partie de la coalition internationale et ce qui se passe à Bachiqa doit être résolu par les gouvernements irakien et turc».