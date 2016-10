ASSAUT FINAL CONTRE BOKO HARAM Les pays du bassin du lac Tchad se préparent

Les chefs d'états-majors des pays membres de la Commission du bassin du Lac Tchad (CBLT, Cameroun, Niger, Tchad, Nigeria) ainsi que du Bénin préparent à Niamey la phase «finale» de l'éradication du groupe terroriste Boko Haram et de rétablir la sécurité dans la zone. Au cours de cette réunion débutée mardi, et présidée par le ministre nigérien de la Défense, Hassoumi Massaoudou, les participants auront à évaluer la situation sécuritaire dans cette zone et les opérations en cours ainsi que le niveau de mise en oeuvre des décisions et engagements pris lors des réunions précédentes. D'après les estimations, à cause du mouvement Boko Haram, près de 20 000 personnes ont perdu la vie et plus de 2,6 millions de personnes ont été déplacées depuis 2009. Au Niger, c'est la région de Diffa (sud-est, proche de la frontière du Nigeria) qui est le théâtre, depuis près de deux ans, d'attaques meurtrières du groupe terroriste à partir de ses positions nigérianes, qui ont fait des centaines de victimes civiles et militaires nigériens et des milliers de déplacés du Niger et du Nigeria. «Les actes barbares et criminels de ce groupe ont eu également des impacts négatifs sur les activités socioéconomiques de la sous-région», a indiqué M.Massaoudou. Une grande offensive lancée fin juillet dernier, à travers une force multinationale regroupant les armées du Niger, du Nigeria, du Tchad et du Cameroun contre le groupe a permis de réduire ses forces et de libérer plusieurs localités autrefois sous occupation. Pour le ministre nigérien de la Défense, «l'espoir d'une sortie prochaine de l'état de guerre dans le 'bassin du lac Tchad'' pointe même déjà»