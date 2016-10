FORCES AÉRIENNES RUSSES EN SYRIE Poutine ratifie l'accord

Le président russe,Vladimir Poutine, a ratifié un accord entre Damas et Moscou sur le déploiement «pour une durée indéterminée» des forces aériennes russes sur l'aérodrome militaire de Hmeimim, en Syrie, a annoncé hier le Kremlin. L'accord, signé le 26 août 2015, permettra le déploiement permanent des forces aériennes russes sur cet aérodrome qui sert à l'aviation russe pour ses opérations. Avec cet accord, un an après le début de son intervention militaire en Syrie à la demande de Damas, la Russie renforce sa présence militaire (plus de 4 000 militaires et leurs familles) et son arsenal en Syrie (bombardiers, avions d'attaque, hélicoptères de combat ainsi que systèmes de défense antiaérienne S-400). La Russie possède également des installations portuaires à Tartous, dans le nord-ouest de la Syrie, qu'elle va transformer d'ici peu en «base navale russe permanente», avait annoncé lundi le vice-ministre russe de la Défense Nikolaï Pankov.