IRAN-TERRORISME Arrestation de 11 membres de Daesh

Onze membres du groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique» (EI/Daesh), qui s'apprêtaient à commettre des attentats-suicide en Iran, ont été arrêtés dans le sud du pays, ont indiqué vendredi des sources locale et sécuritaire. «Cette cellule du groupe Daesh comprend 11 membres qui ont tous été arrêtés», a déclaré le vice-gouverneur de la province de Fars, Hadi Pajouhesh Jahromi, cité par l'agence Mehr, précisant que les personnes interpellées étaient étrangères. «Onze personnes ont été arrêtées et le groupe terroriste démantelé», a déclaré le général Ahmad-Ali Goudarzi, commandant des forces de l'ordre de la province de Fars, cité par les médias. Il a précisé que le groupe voulait mener des «attentats terroristes» dans le pays. «Des dizaines de voitures et motocyclettes ainsi que 100 kilos d'explosifs ont été saisis», a ajouté M. Goudarzi. La nationalité des personnes arrêtées n'a pas été révélée. Les grandes villes iraniennes sont généralement préservées des attentats d'organisations extrémistes tels que l'EI. Mais des accrochages opposent fréquemment les forces iraniennes à des groupes terroristes ou à des rebelles kurdes près des frontières de l'Irak (ouest), de l'Afghanistan et du Pakistan (sud-est). Fin juin, l'Iran avait annoncé avoir déjoué «l'un des plus importants complots terroristes» d'organisations terroristes sur son territoire.