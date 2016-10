LUTTE CONTRE LE TERRORISME L'EI constitue une "menace grave" en cherchant à se diversifier

Un haut responsable de l'ONU a averti jeudi que l'organisation terroriste autoproclamée «Etat islamique» (EI/Daesh) constitue toujours une «menace grave» en cherchant à se diversifier, face à la pression militaire exercée sur ce groupe et d'autres entités terroristes «associées» en Irak et en Syrie. «L'Etat islamique (EI) et ses alliés continuent de subir d'importants revers militaires, mettant à rude épreuve leur capacité à garder le contrôle de territoires, à obtenir des fonds ou à maintenir des structures gouvernementales», a déclaré le secrétaire général adjoint aux affaires politiques, Jeffrey Feltman, lors d'un exposé jeudi devant les membres du Conseil de sécurité de l'ONU. «L'EI s'efforce de s'adapter à la nouvelle réalité, intensifiant ses activités de levée d'impôts' et d'extorsion pour compenser ses pertes de revenus tirés de la vente de pétrole», a-t-il expliqué. Mais en Irak et en Syrie, «son succès précédent pour contrôler des territoires et fonctionner comme un quasi-Etat a été considérablement compromis grâce aux efforts conjoints de plusieurs Etats», selon ce responsable onusien. «Toutefois, a nuancé M. Feltman, l'organisation terroriste continue de faire peser une menace grave en cherchant à se diversifier. Si l'EI et les entités qui lui sont associées continuent de se livrer concurrence au niveau stratégique, elles coopèrent parfois sur les plans tactique et opérationnel». L'EI «a réagi à la pression militaire», actuellement exercée sur le groupe terroriste en Irak et en Syrie, «en augmentant le nombre d'attaques dirigées et facilitées depuis l'étranger et en recourant à des tactiques plus meurtrières», a estimé le secrétaire général adjoint. «Des attaques de plus en plus complexes et presque simultanées dans différents pays, perpétrées lors d'opérations de grande ampleur ou par des cellules terroristes individuelles ou de petite taille dirigées ou inspirées par l'EI, ont eu un impact significatif au cours du dernier trimestre», a-t-il encore relevé. M.Feltman a regretté que la coopération internationale contre le terrorisme ne soit toujours pas à la hauteur du danger posé par l'EI, organisation en perpétuelle évolution. Outre des mesures militaires, sécuritaires et d'application des lois, des «actions préventives» sur les causes profondes de l'extrémisme violent sont nécessaires, a-t-il insisté. En appelant à leur volonté politique, le secrétaire général adjoint a encouragé les Etats membres à mobiliser davantage de «ressources financières et techniques» en vue de répondre aux exigences croissantes des programmes de lutte antiterroriste et de prévention de l'extrémisme violent et de mettre en oeuvre les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale. C'est d'autant plus nécessaire à l'heure où l'EI maintient sa présence dans le cyberespace, en s'appuyant sur des groupes fermés, des systèmes de messagerie cryptés et le «Web caché» pour recruter et disséminer sa propagande, a-t-il souligné.