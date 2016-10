NOUVELLE ATTAQUE JIHADISTE EN IRAK 34 morts dans l'attentat revendiqué par l'EI

Au moins 34 personnes ont été tuées hier dans un attentat suicide revendiqué par le groupe jihadiste Etat islamique (EI) dans un quartier chiite de Baghdad, l'attaque la plus meurtrière dans la capitale irakienne depuis trois mois. L'explosion a frappé le grand quartier chiite d'al-Chaab, dans le nord de Baghdad, blessant également au moins 36 personnes, selon des sources médicales et des services de sécurité. Dans un communiqué publié par son agence de propagande Amaq, le groupe radical sunnite a revendiqué l'attentat. L'EI lance fréquemment des attaques contre les chiites, à Baghdad comme dans d'autres régions. Des responsables irakiens ont fourni différentes versions de l'attaque, affirmant pour certains que le kamikaze avait fait détoner sa ceinture d'explosifs dans une tente où des chiites recevaient des condoléances, d'autres assurant qu'il avait ciblé une distribution de nourriture à l'occasion des commémorations religieuses annuelles. Selon un témoin, le kamikaze est entré dans la tente funéraire et s'est fait exploser au moment de la distribution du déjeuner. «J'ai vu 20 martyrs étendus sur le sol», a-t-il déclaré. Sur les lieux de l'attaque, le sol était couvert de sang et jonché de débris et de morceaux de chaises en plastique, selon l'AFP. L'attaque d'hier est la plus sanglante dans la capitale irakienne depuis début juillet, lorsqu'un attentat suicide avait ciblé un quartier commerçant, faisant plus de 300 morts. Cet attentat intervient au moment où les forces armées irakiennes s'apprêtent à lancer une offensive pour reprendre à aux jihadistes de l'EI leur place forte de Mossoul, deuxième ville d'Irak, située dans le Nord. Les forces irakiennes, soutenues par la coalition internationale antijihadistes dirigée par Washington, ont regagné une grande partie du territoire conquis par l'EI en 2014. Mais l'opération pour reprendre Mossoul, dont l'annonce est attendue pour les prochains jours, s'annonce comme la plus complexe dans la lutte contre le groupe extrémiste.L'ONU estime qu'un million de personnes pourrait être déplacé par les combats, une situation rendue d'autant plus rude par l'arrivée de l'hiver. La reprise de Mossoul ne marquerait toutefois pas la fin de la guerre contre l'EI, qui détient encore d'importants pans du territoire irakien.