TURQUIE-TERRORISME 25 arrestations après des attaques au mortier

La police turque a arrêté 25 personnes suspectées de liens avec la rébellion kurde du PKK au lendemain d'attaques à la roquette dans la région touristique d'Antalya, ont rapporté hier des médias officiels citant des sources policières. Selon des médias turcs, deux ou trois roquettes ont été tirées vendredi par des attaquants non identifiés au bord d'une route de la région touristique d'Antalya, ne faisant aucun blessé. La police a lancé des opérations simultanées à travers le pays y compris à Istanbul pour trouver les suspects et procédé à l'arrestation de 25 personnes soupçonnées d'être affiliées aux rebelles kurdes, a ajouté l'agence Anadolu. Cette attaque n'a pas été revendiquée mais Anadolu affirme que les suspects ont des liens avec la rébellion kurde du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), considérée comme «terroriste» par Ankara. Des ambulances et des voitures de police avaient été dépêchées vendredi sur les lieux de l'attaque, situés sur une route entre la ville d'Antalya et Kemer, ville entourée de montagnes face à la mer et qui compte une multitude de complexes hôteliers situés plus à l'ouest, selon l'agence de presse Dogan. Selon les médias turcs, les assaillants auraient eu pour intention de viser un bateau-citerne amarré à proximité. Aucune source officielle n'a pour l'heure confirmé cette affirmation.