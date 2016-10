VIOLENCES AU NIGER Deux morts et un humanitaire enlevé à Abalak

Deux gardiens travaillant pour le compte d'une ONG ont été tués et un humanitaire américain enlevé dans la nuit de vendredi à Abalak, dans la région nigérienne de Tahoua (proche de la frontière du Mali), par des individus armés non identifiés, ont annoncé des médias et des responsables locaux. L'information a été rapportée vendredi soir par Radio France internationale et confirmée par des élus locaux à Abalak. «L'humanitaire américain a été enlevé par des hommes lourdement armés à bord d'un véhicule qui ont ensuite pris la direction du nord-ouest, vers la frontière du Mali», a-t-on expliqué. «Un garde national et un gardien de l'ONG ont été tués au cours de l'enlèvement», annonce-t-on de même sources. L'armée nigérienne a été mobilisée pour rattraper les ravisseurs et récupérer l'otage américain. Le 6 octobre dernier, «une bande de criminels armés non identifiés» à bord de véhicules en provenance du Mali voisin ont attaqué, dans la même zone, le camp de réfugiés maliens de Tazalit, tuant 22 soldats nigériens.