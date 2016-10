AU LARGE DE LA MER ROUGE Des missiles pourraient avoir été tirés vers des navires américains

Trois navires militaires américains ont détecté samedi soir ce qui pourrait être des missiles tirés dans leur direction en mer Rouge, a indiqué un responsable américain, revenant sur des déclarations antérieures plus affirmatives. Des responsables américains avaient initialement affirmé que des missiles sol-sol avaient été tirés à partir de 19h30 GMT vers trois navires de la marine des Etats-Unis, l'USS Mason, l'USS Nitze et l'USS Ponce, au large de la côte du Yémen. Mais un responsable de la Défense parlant sous le couvert de l'anonymat a ensuite été moins catégorique. Un groupe naval américain «naviguant dans les eaux internationales en mer Rouge a détecté de possibles menaces de missiles en approche et a déployé les mesures défensives appropriées», a déclaré ce responsable. «Une évaluation de ce qui s'est passé est en cours. Tous les navires américains se trouvant dans la zone sont sains et saufs», a-t-il ajouté. Après de premières déclarations d'un responsable faisant état d'un tir de missiles, un autre responsable de la Défense avait déjà été plus réservé. «Nous sommes au courant de ces informations et nous évaluons la situation. Tous nos navires et leurs équipages sont sains et saufs», avait-il dit. Si elle était confirmée, une attaque de missiles contre les navires américains pourrait entraîner une nouvelle escalade dans l'implication des Etats-Unis dans la guerre civile au Yémen. Les Houthis, qui se sont emparés de vastes pans de territoire dont la capitale Sanaa, avaient nié être à l'origine des tirs de missiles vers les navires américains. Après la frappe américaine, la première effectuée par les Etats-Unis contre les rebelles Houthis, le Pentagone avait déclaré que les Etats-Unis avaient voulu protéger leurs navires et ne cherchaient pas à s'impliquer davantage dans la guerre civile au Yémen. Les Etats-Unis, qui sont déjà impliqués militairement à divers degrés en Afghanistan, en Irak, en Libye et en Syrie, apportent un soutien logistique à la coalition dirigée par l'Arabie saoudite.