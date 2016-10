SOMMET DES BRICS EN INDE L'économie mondiale reste fragile

Le premier sommet des Brics, sans la présidente brésilienne, Dilma Rousseff, remplacée par Michel Temer (premier à gauche)

Le président chinois Xi Jinping a jugé hier que l'économie mondiale restait fragile lors d'un sommet des puissances émergentes qui tentent d'insuffler de la vigueur à leur regroupement confronté aux difficultés économiques.

Le Premier ministre indien Narendra Modi accueillait hier à Benaulim (ouest) ses homologues brésilien, russe, chinois et sud-africain pour des pourparlers consacrés au renforcement économique de l'ensemble. «L'économie mondiale fait toujours face à une reprise périlleuse», a dit M. Xi dans un commu-niqué.«En raison de facteurs à la fois internes et externes, les Brics connaissent une croissance économique quelque peu ralentie et affrontent un certain nombre de défis nouveaux». Les Brics, qui représentent 53% de la population mondiale et quelque 16.000 milliards de dollars de PIB, se sont constitués en 2011 pour contrebalancer le poids de l'Occident. Mais le Premier ministre indien Narendra Modi est bien le seul à pouvoir s'enorgueillir des résultats économiques de son pays. Selon des projections du Fonds monétaire international, l'Inde devrait encore enregistrer une croissance de 7,6% pour 2016/2017. Le Russie et le Brésil sont récemment tombés en récession, un sort qu'a réussi à éviter de justesse l'Afrique du Sud le mois dernier. Quant à la Chine, longtemps locomotive de l'économie mondiale, sa croissance a sérieusement ralenti. M.Modi a dit qu'il était vital que les Brics améliorent les niveaux de coopération, appelant au démantèlement des barrières commerciales et à la promotion des infrastructures. «La promotion de l'engagement économique et commercial a représenté l'élan fondateur des Brics», a-t-il dit. Le Premier ministre nationaliste, au pouvoir depuis deux ans, a fait valoir que l'ouverture économique engagée par son gouvernement avait porté ses fruits et qu'on pouvait en tirer les leçons. «En Inde, nous avons entrepris des efforts substantiels pour simplifier la gouvernance», a-t-il dit. «Nous avons fait de l'Inde l'une des économies les plus ouvertes du monde». Le président chinois a estimé qu'il n'y avait pas de raison que le bloc ne s'épanouisse pas, appelant ses membres à «des actions concrètes pour renforcer la confiance». «A long terme», les perspectives de développement «sont toujours positives». Une série de rencontres bilatérales samedi a vu la Russie et l'Inde signer des accords dans les secteurs de la défense et de l'énergie, pour des dizaines de milliards d'euros. L'Inde procède à une remise à niveau de son matériel militaire datant de l'époque soviétique, à hauteur de 91 milliards d'euros, afin de protéger ses frontières d'une Chine de plus en plus confiante dans sa propre puissance et du Pakistan, son ennemi juré.

M.Modi a d'ailleurs tenté d'utiliser le sommet pour isoler le Pakistan, appelant les Brics à adopter une position de fermeté face «à la mère du terrorisme» en Asie du Sud, allusion à peine voilée à ce pays. «La mère du terrorisme est un pays dans le voisinage de l'Inde», a-t-il déclaré. «Les modules terroristes dans le monde ont partie liée» avec celle-ci, a-t-il poursuivi. Les Brics «doivent parler d'une même voix face à cette menace».