SYRIE L'envol du phoenix russe

Par Chaabane BENSACI -

Le président russe Vladimir Poutine

Maniant avec art la diplomatie de la carotte et du bâton, le maître du Kremlin a réellement changé la donne, non seulement en Syrie, mais également dans la région moyen-orientale.

Un an après son intervention militaire directe en Syrie, la Russie a annoncé une nouvelle option de son engagement au Moyen-Orient avec la transformation de l'escale de Tartous en «base navale permanente». L'événement n'a peut-être pas été évalué avec l'importance qu'il mérite car il est indicateur d'une stratégie russe à long terme qui contraste avec l'annonce, quelques semaines plus tôt, par le président Vladimir Poutine du «retrait» d'une partie de la force d'intervention présente en Syrie. Le 4 octobre, en décidant de déployer le système de défense aérienne S-300 à Tartous, un pas décisif a été franchi que confirme l'arrivée, une semaine plus tard, du porte-avions Kouznetsov. Forte de 3000 hommes engagés dans les combats contre les groupes terroristes et les combattants rebelles, le contingent russe a pris racine, aussi bien à Hmeimim, une base aérienne construite à la hâte en 2015 dans la province de Lattaquié, que sur le front d'Alep.

Ainsi, Moscou a-t-il judicieusement exploité la situation créée en 2011 pour abattre le régime syrien et conforté l'accord conclu en 1971 avec le président Hafedh al Assad pour l'utilisation d'une base technique et logistique navale en Méditerranée. Et les discussions ont également permis d'accélérer les projets de modernisation et d'équipement de l'armée syrienne confrontée à de multiples manoeu-vres de déstabilisation. On ne peut pas dire que le président Poutine manque de vision dans cette affaire: très vite, il a pris la mesure des enjeux alors que Tartous était visée par les rebelles et Daesh et, sans crier gare, il a dépêché les premiers contingents pour défendre et la base et les intérêts russes en Syrie. De plus, il a redoré le blason de la Russie, après le coup de poker de la Crimée, et montré au monde que la puissance de Moscou est bel et bien renaissante, en plein contexte de tensions, parfois extrêmes, avec les puissances occidentales.

Maniant avec art la diplomatie de la carotte et du bâton, le maître du Kremlin a réellement changé la donne, non seulement en Syrie mais également dans la région moyen-orientale où certaines alliances sont en train de se défaire, comme on l'a vu avec le vote de l'Egypte, contraire aux «exigences» de l'Arabie saoudite, au Conseil de sécurité.

Il est vrai que cette montée en puissance russe intervient au moment où les Etats-Unis commencent à se désengager de la région, allant même jusqu'à remettre en cause des pactes conclus plusieurs décennies auparavant. Les tensions et enjeux militaro-économiques du futur vont apparaître en Asie et Washington entend s'y préparer d'ores et déjà. Les Etats-Unis ne sont pas les seuls. C'est aussi le cas de la Chine, de la Russie bien sûr, mais également de l'Inde et de quelques autres pays. Sortis des laboratoires occidentaux où des apprentis-sorciers «s'amusent» à élaborer des scénarios que n'aurait pas désavoué le Dr Folamour, les groupes terroristes comme Al Qaïda et Daesh ont bien rempli leur mission. Mais le retour de Moscou aura quelque peu faussé la donne, surtout qu'une diplomatie adroite dictée par Poutine en personne a permis de renouer avec la Turquie, l'Egypte, Israël et, à un moindre degré, l'Arabie saoudite, en dépit du dossier syrien où seul l'Iran partage les vues de Moscou. Symbole de cette réussite, la relance du projet de gazoduc TurkStream pour acheminer du gaz russe en Europe, en passant par la mer Noire, illustre à merveille la dynamique poutinienne.

Un nouveau tsar est né, que la Russie contemple avec les yeux de Chimène. Et elle n'est pas la seule, les peuples habitués à craindre la volonté de domination néocoloniale des pays occidentaux poussent un «ouf» de soulagement discret mais incontestable. Et dans les capitales des pays concernés, on envisage comme une probabilité de plus en plus forte le retour de la Russie dans certains d'entre eux, traditionnellement liés à Moscou par leur politique comme par leur armement. Certains analystes tentent de semer le doute, parlant de victoire conjoncturelle, de désastre humanitaire et d'impasse diplomatique en Syrie. La réponse cinglante est venue hier de Londres où l'ambassadeur russe Alexander Yakovenko a délivré un message dans The Guardian: la guerre contre le terrorisme est «une réussite» et les pays occidentaux doivent «oublier le changement du régime, une question qui ne concerne que les Syriens». Last but not least, c'est bien en Syrie que se joue le futur et ce n'est pas un hasard si Vladimir Poutine y a beaucoup investi, passant outre les cris de vierges effarouchées de certaines capitales, promptes aux vaines menaces. L'essentiel étant acquis (en un an, le régime syrien a bel et bien été sauvé, et la majeure partie du territoire sécurisée), la Russie de Vladimir Poutine que d'aucuns voyaient rompre sous les coups de boutoir d'une conjonction entre l'Union européenne et l'Otan est désormais un client sérieux, voire inquiétant. Vingt-cinq ans après Gorbatchev et la fin de l'Urss, le Phoenix russe semble renaître de ses cendres.