SOUDAN DU SUD Au moins 56 rebelles tués dans des combats

Au moins 56 rebelles ont été tués dans des combats les ayant opposés ce week-end à des troupes gouvernementales près de Malakal, dans le nord du Soudan du Sud, a annoncé hier un porte-parole de l'armée. «Le nombre de rebelles tués après décompte est de 56», a déclaré le général Lull Ruai Koang, porte-parole de l'armée gouvernementale (Spla). «De notre côté, nous avons perdu quatre combattants Spla et 20 ont été blessés», a-t-il indiqué, affirmant que près de 200 pièces d'armement, dont des lance-grenades et des mitrailleuses, avaient été récupérées par les troupes gouvernementales. Indépendant depuis 2011, le Soudan du Sud a basculé en décembre 2013 dans une guerre civile qui a fait plusieurs dizaines de milliers de morts, déplacé 2,5 millions de civils et provoqué une grave crise humanitaire. Un accord de paix signé en août 2015 avait fait naître de timides espoirs de pacification du pays. Fin avril 2016, le chef de la rébellion, Riek Machar, était revenu à Juba en tant que vice-président pour former un gouvernement d'union nationale avec le président Salva Kiir. Mais la capitale a été le théâtre de violents affrontements début juillet entre les forces de M. Kiir et celles de M. Machar, qui ont fait des centaines de morts et plus de 70 000 réfugiés. Les violences se poursuivent depuis dans plusieurs régions.