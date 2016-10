COLÈRE POLICIÈRE EN FRANCE Poursuite de la mobilisation

Des dizaines de policiers français se sont de nouveau mobilisés dans la nuit de mardi à mercredi pour réclamer plus de moyens et de fermeté, 24 heures après une manifestation sans précédent sur les Champs-Elysées. Plusieurs centaines de policiers avaient protesté dans la nuit de lundi à mardi sur la célèbre avenue parisienne, dix jours après une attaque contre des collègues dans la banlieue parisienne. Mardi soir, quelque 400 policiers se sont rassemblés à Evry, dans la banlieue de Paris, où le directeur général de la police nationale Jean-Marc Falcone, a reçu les chefs de brigade du département de l'Essonne, d'où étaient partis de nombreux policiers qui avaient manifesté la veille. Les policiers ont abondamment hué leur chef lorsqu'il est reparti en voiture, appelant à sa démission. Une soixantaine d'autres policiers se sont à nouveau réunis devant l'hôpital Saint-Louis à Paris, où est soigné un agent grièvement blessé lors de l'attaque au cocktail Molotov du 8 octobre à Viry-Châtillon, dans l'Essonne, qui a exacerbé la colère des policiers. Et une centaine de policiers se sont rassemblés dans la nuit de mardi à mercredi à bord de leurs véhicules de service sur le Vieux-Port à Marseille, dans le sud-est de la France. Dans la journée, M. Falcone a jugé «inacceptable» le comportement des policiers qui avaient protesté sur les Champs-Elysées. Selon lui, ils ont «fragilisé la police nationale» en manquant à leur devoir de réserve. Les policiers en colère avaient perturbé pendant plus d'une demi-heure la circulation autour de l'Arc de Triomphe et sur l'avenue la plus célèbre du monde. En tenue civile, ils circulaient dans des véhicules banalisés ou appartenant à la flotte officielle de la police, gyrophares allumés. «Nous sommes à bout», a expliqué l'un d'eux.