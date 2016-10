NOUVEAU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L'ONU Obama félicite Guterres

Le président américain Barack Obama a félicité mardi soir au téléphone Antonio Guterres après sa récente nomination au poste de secrétaire général des Nations unies, où il prendra ses fonctions au 1er janvier 2017, selon un communiqué de la Maison-Blanche. Lors de cette conversation téléphonique, Barack Obama a assuré au Portugais officiellement nommé jeudi dernier «que les Etats-Unis travailleront étroitement avec lui», dès que l'ex-Premier ministre socialiste succèdera à Ban Ki-moon pour prendre les rênes de l'ONU. «Le président a promis le soutien continu (des Etats-Unis) aux efforts de l'ONU pour répondre à un vaste éventail de défis», précise la Maison- Blanche, évoquant notamment le changement climatique, le développement durable, l'aide humanitaire, la prévention des conflits, le maintien de la paix ou encore la promotion du respect des droits de l'homme. Barack Obama «a également souligné l'importance de renforcer les réformes onusiennes, dont le fait d'assurer un maintien de la paix efficace et responsable» ainsi que la modernisation des institutions. «En temps que membre fondateur, pays hôte des Nations unies et membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, les Etats-Unis sont fermement engagés à poursuivre leur soutien de longue date aux efforts onusiens pour créer un monde plus pacifique, sûr et prospère», conclut la Maison- Blanche.