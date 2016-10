LE CHEF D'ÉTAT-MAJOR RUSSE, VALERI GUERASSIMOV, À PROPOS DE MOSSOUL On ne doit pas "chasser les terroristes de l'Irak vers la Syrie"

Par Chaabane BENSACI -

Les habitants ont commencé à fuir depuis plusieurs jours

Pour lui, l'offensive n'a en fait toujours pas commencé puisque les combats sont encore livrés loin de la ville de Mossoul.

Secondée par la coalition internationale que conduisent les Etats-Unis, l'armée irakienne poursuit son offensive, déclenchée voici quarante huit heures, en direction de Mossoul. Hier, les forces spéciales se trouvaient aux portes de Qaraqosh, une ville distante de 15 km de Mossoul et où vivait une importante communauté de confession chrétienne. L'arrivée de Daesh dans la province en 2014 a poussé nombre d'habitants à se réfugier dans les régions kurde et turque frontalières de l'Irak. Les forces spéciales irakiennes avancent sur deux axes: depuis Qayyarah, ville située à environ 70 km, au sud de Mossoul, et depuis Khazir, à l'est, et des commandants irakiens ont fait état de la reprise de plusieurs villages.

Cette offensive, longtemps préparée et maintes fois reportée pour des raisons de calendrier, mais pas seulement, a soulevé de nombreuses interrogations et autant d'inquiétudes. Elles ont été exprimées par le chef d'état-major de l'armée russe, le général Valeri Gueras-simov, qui a mis en garde contre le risque de voir l'opération se limiter à «chasser les terroristes d'Irak vers la Syrie», alors qu'il faut les «détruire sur place». Pour lui, l'offensive n'a en fait toujours pas commencé puisque les combats sont encore livrés loin de la ville de Mossoul elle-même. De fait, la progression des troupes irakiennes peut se heurter à une forte résistance et, une fois dans la cité, les combats de rue n'auront plus rien à voir avec l'art de la guerre. Rompus à la guérilla, les éléments de Daesh dont personne ne connaît le nombre exact vont utiliser tous les moyens habituels avant de se disperser au sein de la population, d'abord, puis en direction de la ville syrienne de Raqqa, ensuite.

C'est précisément ce que redoute le général Guerassimov et les autorités syriennes ont dû anticiper la menace, malgré le fait qu'elles ne sont toujours pas parvenues à déloger les combattants de l'Etat islamique de Raqqa, ultime bastion et base stratégique dans l'axe de Mossoul, permettant depuis deux années déjà l'approvisionnement en armes et en intendance des jihadistes.

L'expérience de Fallouja, reprise en à peine quelques jours, peut se révéler trompeuse et c'est ce qu'a voulu prévenir le président américain Barack Obama qui, à l'instar de plusieurs autres dirigeants occidentaux, a prédit «une bataille difficile». Même si les dernières indications montrent que la population civile s'est considérablement réduite, sous l'effet des bombardements intensifs de la coalition internationale, les combats à Mossoul seront de la même nature que ceux menés par l'armée syrienne à Alep et les progrès se feront, du coup, pas à pas.

On sait déjà qu'à Hamdaniya, dans le district de Qaraqosh, les forces terrestres se sont heurtées aux voitures piégées qui freinent leur avancée. Et celle-ci sera compliquée davantage lorsqu'il faudra démêler le simple civil du terroriste. Ainsi se justifie pleinement la préoccupation de l'ONU et des ONG concernées qui appréhendent le sort des habitants de Mossoul utilisés comme «boucliers humains». Environ 200.000 personnes pourraient être déplacées rien que «dans les deux premières semaines», estime l'ONU, qui penche pour une augmentation vertigineuse de ce chiffre au temps fort des combats à Mossoul. Quand on sait que des milliers d'entre eux ont déjà préféré se réfugier dans la Syrie voisine où ils se battent pour accéder aux quelques camps disponibles. L'ONG Save the Children a évoqué le nombre de 5000 pour le seul camp d'Al Hol, près de la frontière irakienne, depuis à peine une semaine.