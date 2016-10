LUTTE CONTRE LE TERRORISME Mise en oeuvre d'une stratégie nationale au Nigeria

Le Nigeria va mettre en oeuvre une stratégie nationale contre le terrorisme, a annoncé jeudi Babagana Monguno, conseiller à la sécurité nationale. Le gouvernement a révisé sa stratégie pour assurer une approche globale contre le terrorisme dans le pays, a affirmé M. Monguno à Lagos lors de l'ouverture d'un atelier de deux jours des parties concernées sur la mise en place de la stratégie. Une mission en charge de la stratégie, qui regroupe des responsables gouvernementaux, des organisations de la société civile et des dirigeants communautaires des Etats de Lagos, d'Ogun et d'Oyo, sera inaugurée, a ajouté M.Monguno. Selon lui, l'établissement de cette mission pourra assurer une réponse rapide et efficace pour lutter contre le terrorisme. Le gouverneur de l'Etat de Lagos, Akinwunmi Ambode, avait plus tôt promis de continuer d'élargir le soutien logistique nécessaire à toutes les agences de sécurité de l'Etat. Il a appelé les participants, notamment les agences de sécurité, à collaborer afin d'aider le pays à gagner la guerre contre le terrorisme et l'insécurité.