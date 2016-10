MER DE CHINE MÉRIDIONALE Chinois et Philippins d'accord pour le dialogue

La Chine et les Philippines se sont engagées hier à privilégier le dialogue pour régler leur différend sur la souveraineté de la mer de Chine méridionale, au dernier jour de la visite à Pékin du président Rodrigo Duterte. Dans un communiqué commun, les deux pays ont«réaffirmé qu'il est important de maintenir et promouvoir la paix et la stabilité ainsi que la liberté de navigation et de survol de la mer de Chine méridionale, et de régler leurs différends territorial et juridique par des voies pacifiques, sans recourir à la menace ni à la force, par des consultations amicales et la négociation». Le communiqué évoque la mise en place d'un «mécanisme de consultation bilatéral» qui se réunirait «régulièrement» pour discuter du différend maritime. Les deux pays vont en outre accroître la coopération entre leurs garde-côtes. Le communiqué confirme que Pékin va lever son embargo sur les importations de bananes et d'ananas philippins, imposé en 2012 lors de la dégradation du différend sur la mer de Chine. Le document n'évoque pas le verdict de la cour internationale d'arbitrage qui a rejeté en juillet, sur saisie de Manille, les prétentions chinoises en mer de Chine méridionale, où plusieurs autres riverains (Vietnam, Brunei, Malaisie, Taiwan) se disputent le contrôle d'îles et d'îlots. Rodrigo Duterte, arrivé au pouvoir peu avant la sentence, s'était engagé à ne pas soulever la question devant ses hôtes durant son séjour à Pékin. Reçu jeudi par le président Xi Jinping, M.Duterte a ensuite profité d'un forum économique pour annoncer sa «séparation» d'avec les Etats-Unis, ancienne puissance coloniale et proche allié de Manille depuis 70 ans. Pékin a offert neuf milliards de dollars de prêts bonifiés à son petit voisin pour des projets de développement et s'est dit prêt à soutenir la lutte contre la trafiquants de drogue en Philippines. Le président Xi a accepté une invitation de son homologue à se rendre aux Philippines mais aucune date n'a été précisée.