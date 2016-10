Riyadh a levé un emprunt international de 17,5 milliards de dollars

Par Chaabane BENSACI -

L'Arabie saoudite a emprunté un montant record de 17,5 milliards de dollars pour sa première levée de fonds internationale, signe d'un intérêt réel pour le royaume qui entreprend de diversifier son économie, entièrement dépendante du pétrole. L'offre a été souscrite près de quatre fois sa valeur, selon l'agence officielle Spa.»Cette émission inaugurale de 17,5 milliards de dollars marque avec succès l'arrivée du royaume d'Arabie saoudite sur les marchés de capitaux, puisqu'il s'agit de la plus importante émission syndiquée (emprunt placé auprès des investisseurs par plusieurs établissements bancaires) jamais émise par un pays», ont reconnu des experts présents sur les marchés de capitaux d'emprunt. Ainsi, l'intérêt des investisseurs pour cet emprunt a été multiple et ne s'est pas cantonné aux seuls États-Unis. La souscription à cette levée de fonds avait débuté mercredi dernier. Avec une prévision de déficit budgétaire de 87 milliards de dollars en 2016, le pays a lancé un plan de diversification de son économie et des réformes spectaculaires pour renflouer ses caisses, dont cet emprunt international conjugué à plusieurs autres mesures d'austérité. Pour résorber le déficit, le royaume a entamé une restructuration de son économie en réduisant les compensations, une mesure sans précédent, et en ralentissant nombre de projets publics. En septembre, il a réduit de 20% les salaires des ministres, reconsidéré des indemnités et avantages accordés aux fonctionnaires, tout en assouplissant les règles régissant les investisseurs étrangers. Le royaume a prévu également d'introduire en Bourse à hauteur de 5%, une partie du capital de son joyau économique, la compagnie pétrolière publique Saudi Aramco, afin de financer un fonds souverain appelé à devenir le plus grand au monde.»Les taux sont d'un bon niveau. Cela est considéré comme un grand succès pour le pays», a déclaré un ancien banquier. L'emprunt géant réalisé par le royaume se découpe en trois tranches: une première de 5,5 milliards à 5 ans, assortie d'un coupon (taux d'intérêt annuel) nominal de 2,375%, une deuxième de 5,5 milliards à 10 ans également à 3,25% et une dernière de 6,5 milliards à 30 ans à 4,5%, a précisé la banque britannique.Le rendement effectif, c'est à dire l'intérêt annuel que paiera l'Arabie saoudite sur l'ensemble du prêt est de 2,588% à 5 ans, de 3,407% à 10 ans et de 4,623% à 30 ans.

«Les demandes totales de souscription pour ces obligations ont atteint 67 milliards de dollars», a affirmé l'agence Spa. Embarquée dans plusieurs guerres en Irak, en Syrie et au Yémen, et face à la chute drastique des cours du pétrole, l'Arabie saoudite a subi de plein fouet les effets de la crise pétrolière qu'elle a longtemps diligentée pour contrecarrer la menace du pétrole de schiste américain.

Son économie vacillante a rendu nécessaires toutes ces mesures, à l'heure où l'ambition des dirigeants saoudiens est de préparer au plus vite l'après-pétrole.