ACCULÉ À MOSSOUL L'EI fait diversion à Kirkouk

Alors que les forces irakiennes et des combattants kurdes tentent depuis lundi de reprendre son dernier bastion irakien, l'EI a frappé en force et de façon coordonnée derrière la ligne de front, dans des secteurs sous contrôle kurde, où au moins 22 personnes ont été tuées dans des combats et des attentats-suicides. Kirkouk était hier le théâtre de scènes de guérilla urbaine qui a contraint les responsables locaux à décréter un couvre-feu total dans cette ville multiethnique où cohabitent plusieurs communautés religieuses et située à un peu plus de 150 km au sud-est de Mossoul dans une région pétrolière. Le correspondant de l'AFP dit avoir vu neuf jihadistes, «vêtus à l'Afghane», portant grenades et fusils, dans une rue du quartier d'Adan. Ils ont utilisé les haut-parleurs pour crier Allah Akbar' et Dawlat al-Islam baqiya' (L'EI restera)», a-t-il ajouté. Le gouverneur de la province de Kirkouk, Najmeddin Karim, a dit, cité par l'AFP, qu'il soupçonnaient que des cellules dormantes de l'EI à Kirkouk avaient été activées. Amaq, l'agence de propagande de l'EI, a affirmé que «les forces de l'EI attaquaient la ville de Kirkouk à partir de tous les axes et contrôlaient presque la moitié de la ville» mais des témoins et des responsables ont indiqué que ces allégations relevaient de l'exagération. Dans un communiqué, Amaq a en outre revendiqué une série d'attentats-suicides à Kirkouk et dans sa région. Selon des responsables, ces attentats-suicides ont visé dans la nuit plusieurs bâtiments gouvernementaux de Kirkouk, où au moins six policiers irakiens ont été tués. Une centrale électrique en construction située dans la province du même nom a également été attaquée et au moins 16 personnes ont perdu la vie. A l'aube, trois kamikazes ont fait irruption dans cette infrastructure en construction à Dibis, à 40 km au nord-ouest de Kirkouk, et tué 12 employés irakiens et 4 techniciens iraniens, a indiqué le maire de la localité, Abdallah Noureddine al-Salehi. Des responsables de la police ont confirmé ce bilan. C'est une société iranienne qui construit la centrale. Un porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a confirmé la mort de 4 de ses ressortissants, selon l'agence officielle Irna. D'après le maire de Dibis, l'attaque a donné lieu à des affrontements entre les forces de sécurité et les kamikazes, dont un a été tué avant de pouvoir se faire exploser. Alors que l'EI se prépare à défendre la ville où son chef Abou Bakr al-Baghdadi a déclaré en 2014 un «califat» sur les territoires conquis en Irak et en Syrie, il ne semble pas en mesure de lancer des contre-offensives terrestres d'envergure, comme il a pu le faire dans un passé récent. Au cinquième jour de la grande offensive pour reprendre Mossoul, opération qui implique des milliers de membres des forces de sécurité et qui dispose du soutien de la coalition internationale antijihadistes, les forces irakiennes continuaient de gagner du terrain. En Irak, des leaders politiques et des officiers se sont félicités des progrès réalisés, jugés plus rapides que prévu. A Bartala, ville majoritairement chrétienne reprise jeudi à l'EI, les forces de sécurité ne sont qu'à 15 km à l'est de Mossoul, où le sort des quelque 1,5 million de civils piégés dans la ville continue d'inquiéter la communauté internationale.