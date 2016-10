RÉFÉRENDUM ANTI-MADURO AU VENEZUELA Le processus suspendu par le CNE

Les autorités électorales ont reporté sine die la collecte des signatures nécessaires pour un référendum contre le président Maduro tandis que la justice interdisait à huit dirigeants de l'opposition de quitter le pays.

Le Conseil national électoral (CNE) «respecte les mesures ordonnées par les tribunaux et l'ordre a été donné de reporter le processus de collecte (des signatures), prévu la semaine prochaine, jusqu'à ce que de nouvelles instructions soient délivrées par la justice», a-t-il annoncé jeudi soir. La mesure a été suivie de près par une autre décision de justice affectant l'opposition. Henrique Capriles, ancien candidat à la présidentielle, a publié sur Twitter un document qui lui interdit, ainsi qu'au secrétaire exécutif de la Table pour l'unité démocratique (MUD), Jesus Torrealba, et à six autres opposants de quitter le pays. «On nous impose une interdiction de sortie du territoire! Ils perdent leur temps une fois de plus!», écrit M. Capriles dans un message joint à une photo du texte. L'opposition de centre droit regroupée autour de la MUD, majoritaire au Parlement, devait, les 26, 27 et 28 octobre, réussir à regrouper quatre millions de signatures, soit 20% de l'électorat, pour que soit organisé un référendum révocatoire contre le chef de l'Etat socialiste. Mais des tribunaux locaux dans plusieurs Etats fédérés ont annulé une première collecte de paraphes représentant 1% de l'électorat réalisée en juin, qui est l'une des conditions pour passer à la seconde étape, la collecte de signatures de 20% de l'électorat. D'après le CNE, les tribunaux ont évoqué des «fraudes», notamment dans le décompte des signatures. Ces annulations ont «pour conséquence la suspension, jusqu'à nouvel ordre, du processus de collecte de 20%» de l'électorat, explique encore le CNE. Fin juin, au moins 200.000 signataires (soit 1% de l'électorat) devaient se rendre dans l'un des 128 points de validation habilités par le CNE et y apposer leur empreinte digitale, afin de valider leur soutien au référendum. Après plus d'un mois d'audit, l'organisme avait donné son feu vert à la première étape: 399.412 signatures avaient été validées, soit le double du minimum demandé. Le CNE avait prévenu que si le seuil de 1% n'était pas atteint dans un des 24 Etats du Venezuela, l'ensemble du processus serait invalidé. Cette nouvelle règle, a été fortement contestée par l'opposition à Nicolas Maduro qui accuse les autorités électorales de jouer le jeu du président. L'annulation de la collecte du mois de juin a donc mis en péril l'ensemble du processus. Quelques heures après l'annonce des autorités électorales, la MUD a annoncé qu'elle ferait part (hier) des «alternatives» qu'elle envisage pour continuer son «combat» contre le chef de l'Etat, élu en 2013 après la mort de son prédécesseur Hugo Chavez. L'opposition «étudie» sa réponse et tente de trouver un «consensus avec tous les secteurs», a expliqué Jesus Torrealba, sur Twitter, promettant une réponse «implacable et sereine». Le gouvernement, a-t-il encore assuré, «ne pourra pas reporter le changement que le pays réclame». Pour la MUD, M.Maduro est responsable de la crise économique dans ce pays pétrolier asphyxié par la chute des cours du brut, dont il est fortement dépendant. Le pays sud-américain a sombré aussi dans une profonde crise politique, avec des affrontements incessants entre gouvernement et opposition. Les Vénézuéliens sont confrontés à des files d'attente interminables dans des magasins de plus en plus vides, à une inflation estimée à 720% cette année par le FMI et une criminalité parmi les élevées au monde.