CRASH D'UN HÉLICOPTÈRE EN RUSSIE Au moins 19 morts

Au moins 19 personnes ont péri lorsqu'un hélicoptère s'est écrasé dans le nord-ouest de la Sibérie dans la nuit de vendredi à samedi, ont annoncé les enquêteurs chargés de l'affaire. Un hélicoptère Mi-8 transportant 22 personnes s'est écrasé tard vendredi à l'extérieur de la ville de Novy Urengoy, et «19 personnes sont décédées de blessures multiples sur place, selon de premières informations», indique un communiqué du Comité d'enquête de la Fédération de Russie. L'hélicoptère se rendait de la région sibérienne de Krasnoyarsk à la ville d'Urengoy, dans la région de Yamalo-Nenetsky, lorsqu'il s'est écrasé vendredi entre 14h00 et 15h00 GMT, selon les enquêteurs. La branche régionale du ministère des Situations d'urgence a indiqué avoir été informée d'un atterrissage violent d'un hélicoptère vendredi, à quelque 80 km de Novy Urengoy, sans faire état de victimes dans un premier temps. Des sauveteurs ont été déployés sur place et ont réussi à sortir trois survivants de l'épave, qui ont été hospitalisés à Novy Urengoy, selon le ministère. Le Comité d'enquête a déclaré que l'accident pouvait avoir été causé par une violation des règles de sécurité en vol, un problème mécanique ou des conditions météo difficiles. Une enquête criminelle a été ouverte pour déterminer s'il y a eu violation des règles de sécurité, selon la même source. Le ministère a précisé que le brouillard a entravé les recherches du site du crash, ainsi que les opérations de secours. L'année dernière, un crash d'hélicoptère similaire avait fait 15 morts près de la ville sibérienne d'Igarka.