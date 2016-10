EGYPTE: PROCÈS MORSI Les 20 ans de prison confirmés

La Cour de cassation de l'Egypte a confirmé hier la condamnation à 20 ans de prison de l'ancien président égyptien Mohamed Morsi pour son implication dans des violences sur des manifestants pendant son mandat, rapporte l'agence de presse égyptienne Mena. La plus haute instance judiciaire de l'Egypte, a rejeté l'appel de Morsi, ce qui rend définitive sa condamnation. L'affaire remonte à décembre 2012, lorsque des affrontements avaient éclaté devant le palais présidentiel entre partisans et adversaires de Morsi, au cours de laquelle dix personnes sont mortes. M. Morsi a été renversé par l'armée en 2013 suite à des manifestations massives. En outre, le 17 mai 2015, l'ancien président et 106 partisans et chefs de la confrérie des Frères musulmans (interdite), ont été condamnés à mort pour leur évasion de prison après le soulèvement de 2011 qui a mis fin au pouvoir du président Hosni Moubarak. Mohamed Morsi, ainsi que sept autres membres des Frères musulmans, ont par ailleurs écopé de peines de prison à perpétuité en juin dernier après qu'un tribunal les a reconnus coupables d'avoir conspiré avec des parties étrangères contre la sécurité nationale de l'Egypte. Les verdicts prononcés par la Cour de cassation en Egypte sont fermes et les condamnés ne peuvent en aucun cas faire un recours.