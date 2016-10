MER DE CHINE MÉRIDIONALE Pékin dénonce les "provocations" US

La Chine a dénoncé dans la nuit de vendredi le passage d'un navire de guerre américain près d'une zone disputée en mer de Chine méridionale, évoquant un «acte illégal grave» et «délibérément provocateur». Deux navires chinois ont dissuadé un navire américain de poursuivre sa route après qu'il soit entré «dans les eaux territoriales chinoises» près des îles Paracels, a indiqué le ministère chinois de la Défense dans un communiqué sur son site internet. «L'entrée (du navire américain) dans les eaux territoriales chinoises est un acte illégal grave et un acte délibérément provocateur», selon le communiqué. Dans un communiqué séparé, le ministère des Affaires étrangères chinois déclare que l'action américaine a «gravement violé la souveraineté et les intérêts sécuritaires de la Chine, et gravement violé les lois chinoises et internationales». Le Pentagone avait indiqué vendredi avoir envoyé le destroyer USS Decatur près des Paracels, précisant que le navire n'avait pas croisé à moins de 12 milles nautiques des îlots (la limite définissant les eaux territoriales, selon les lois internationales) mais bien traversé un tronçon plus large d'océan réclamé par la Chine. Le destroyer a respecté «la procédure habituelle et légale, sans être escorté par d'autres navires et sans incident», selon le Pentagone. La Chine revendique l'essentiel de la mer de Chine méridionale, y compris des zones très proches des côtes de nombreux pays d'Asie du Sud-Est. Elle s'est engagée dans des opérations de construction d'îlots artificiels et de bases militaires sur de minuscules récifs disputés. La manoeuvre américaine est la troisième opération de «liberté de navigation» menée depuis début 2016 par les Etats-Unis, qui ont à de nombreuses reprises souligné qu'ils ignoreraient les prétentions maritimes «excessives» chinoises.