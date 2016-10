RUMEURS DE POURPARLERS Une délégation de taliban afghans au Pakistan

Une délégation de taliban afghans s'est récemment rendue au Pakistan, parrain historique du mouvement, au moment où des rumeurs insistantes font état de rencontres entre le gouvernement afghan et les insurgés, selon des sources concordantes. Le porte-parole des taliban, Zabihullah Mujahid, a reconnu hier le déplacement de cette délégation en provenance du Qatar, tout en démentant une fois encore qu'il y ait des négociations secrètes à Doha où les taliban ont un bureau politique. «Notre délégation a voyagé du Qatar au Pakistan pour évoquer les problèmes des réfugiés (afghans) et la récente fermeture d'écoles. Mais les informations concernant des pourparlers de paix sont totalement fausses», a-t-il affirmé cité par l'AFP. De son côté, l'ambassadeur d'Afghanistan à Islamabad Hazrat Omar Zakhilwala a déclaré: «Je suis au courant de la présence d'une délégation taliban à Islamabad, rien d'autre». Selon un responsable du gouvernement d'union nationale à Kaboul, deux séries de réunions secrètes se sont déroulées à Doha depuis le mois de septembre, premiers contacts directs avec les taliban depuis la suspension des négociations de paix à l'été 2015. Le quotidien britannique The Guardian a précisé que c'était le Mollah Abdull Manan Akhund, frère du Mollah Omar, fondateur et leader historique des taliban mort en 2013, qui les représentait. Les taliban ont démenti mercredi via M.Mujahid, toute rencontre avec des représentants des autorités afghanes. Sollicité, le porte-parole du ministère afghan des Affaires étrangères Shekib Mustakhni a rappelé que les taliban avaient théoriquement interdiction de voyager dans la région, puisqu'ils figurent sur la liste des terroristes internationaux des Nations unies. «En vertu du droit international, les taliban sont interdits de voyager dans les pays voisins. Mais si c'est au nom de la paix, ça peut s'expliquer...», a-t-il estimé. Le Pakistan avait accueilli plusieurs cycles de négociations internationales en 2015, mais l'annonce publique de la mort du Mollah Omar en juillet de cette année-là y avait mis un coup d'arrêt. Aucun représentant pakistanais n'était d'ailleurs présent à Doha pour les deux séries de rencontres, ont assuré plusieurs sources. Les pourparlers étaient censés reprendre en février 2016. Mais l'assassinat du Mollah Mansour, successeur du Mollah Omar à la tête des taliban, par une frappe américaine en mai dernier au Pakistan, avait mis un terme à toute tentative de rapprochement. Les taliban ont d'ailleurs multiplié les offensives depuis la mort de Mansour.