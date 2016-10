SOUDAN Un groupe rebelle suspend ses discussions

Un important groupe rebelle soudanais a annoncé vendredi soir qu'il suspendait des discussions de paix avec le gouvernement. Le Mouvement de libération du peuple du Soudan-nord (Splm-n), un groupe rebelle qui combat les forces gouvernementales soudanaises dans les Etats méridionaux du Nil-Bleu et du Kordofan-Sud, avait accepté en août de participer à un processus de négociations parrainé par l'Union africaine pour mettre fin au conflit dans ces régions. Mais vendredi, le Splm-n a annoncé qu'il suspendait sa participation à ces pourparlers après la publication par l'ONG de défense des droits de l'homme Amnesty International d'un rapport accusant le régime soudanais d'avoir mené des attaques chimiques meurtrières contre des civils dans l'Etat occidental du Darfour. Ces attaques, commises entre janvier et septembre dans le massif montagneux du Djebel Marra, ont fait jusqu'à 250 morts dont de nombreux enfants, selon Amnesty. Le mouvement rebelle a réclamé une enquête sur ces attaques. Le patron des opérations de maintien de la paix de l'ONU, Hervé Ladsous, avait demandé début octobre au Soudan d'aider à faire la lumière sur ces accusations. La signature en août par le Splm-n et deux autres groupes rebelles du Darfour, l'Armée de libération du Soudan (ALS) du chef Minni Minnawi et le Mouvement pour la justice et l'égalité (JEM), d'une feuille de route pour faire taire les armes dans ces trois régions du Soudan avait suscité l'espoir d'un règlement de ces conflits qui ont fait des dizaines de milliers de morts.