TRÊVE HUMANITAIRE EN SYRIE Elle devait prendre fin hier à Alep

La trêve humanitaire décrétée par Moscou dans la ville syrienne d'Alep devait expirer hier soir mais seule une poignée de civils et de rebelles ont pour l'instant quitté les quartiers assiégés, l'ONU jugeant les conditions de sécurité insuffisantes pour évacuer des blessés. La «pause humanitaire», entrée en vigueur jeudi matin, devait prendre fin hier à 19h00 (16h00 GMT), selon Moscou. Les huit corridors établis pour permettre aux habitants et aux rebelles qui le souhaitent de quitter les quartiers est de l'opposition, où vivent plus de 250.000 habitants, sont pour l'instant restés déserts. Accusés par les Occidentaux de commettre des «crimes de guerre» à Alep, le gouvernement syrien et son allié russe avaient suspendu mardi une offensive meurtrière lancée le 22 septembre pour reprendre les quartiers de la rébellion, avant que Moscou ne décrète la trêve.

Car quatre semaines de bombardements intenses sur Alep-Est ont fait environ 500 morts et 2.000 blessés, selon l'ONU, entraînant également la destruction d'infrastructures civiles, notamment des hôpitaux. Hier matin, un photographe de l'AFP présent côté armée syrienne s'est rendu au passage de Boustane al-Qasr et a constaté que celui-ci était désert.

Un scénario identique avait eu lieu jeudi et vendredi. Les autorités russes et les médias syriens accusent les rebelles d'empêcher toute sortie, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov assurant même que les combattants avaient recours «aux menaces, au chantage et à la force brute» pour bloquer les couloirs.

L'ONU avait prévu d'évacuer les premiers blessés vendredi mais a finalement reporté ses opérations car les «assurances concernant les conditions de sécurité» n'avaient pas été remplies. L'organisation internationale a demandé à la Russie de prolonger la trêve jusqu'à lundi soir. Selon l'ONU, 200 personnes blessées et malades doivent être évacuées de toute urgence des quartiers rebelles d'Alep.

«Vous avez différents acteurs dans ce conflit (sur le terrain) et ceux qui ont de l'influence; ils devraient tous être sur la même longueur d'onde mais ils ne le sont pas», a déclaré David Swanson, un porte-parole du bureau de l'ONU pour la coordination des affaires humanitaires.

Au final, seuls huit rebelles blessés et sept civils ont emprunté les corridors humanitaires, indiquait vendredi soir à Moscou le général Sergueï Roudskoï, un haut responsable de l'état-major russe.