SAHARA OCCIDENTAL Le Polisario dénonce les entraves marocaines

Le Bureau permanent du Secrétariat national du Front Polisario a dénoncé les entraves du Maroc au processus de négociations mené par l'ONU entre les deux parties au conflit en vue de trouver une solution permettant au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination, a rapporté l'agence de presse sahraouie (SPS) hier.

Dans un communiqué à l'issue d'une réunion présidée par le président de la République sahraouie, Secrétaire général du Front Polisario, Ibrahim Ghali, le bureau a dénoncé les entraves dressées par le Maroc devant la visite du secrétaire général des Nations unies et son envoyé personnel dans la région. «Le royaume du Maroc a affirmé son mépris aux décisions et aux pouvoirs du Conseil de sécurité de l'ONU à travers l'expulsion de la composante politique et administrative de la Mission des Nations unies pour le référendum au Sahara occidental (Minurso) et les violations flagrantes et répétées de l'accord militaire n° 1 de l'accord de cessez-le signé par les deux parties en 1991 sous l'auspice de l'ONU/ OUA (UA)», a déploré le Front Polisario. Il a également regretté l'«échec des efforts de l'ONU au Sahara occidental en raison du soutien aveugle de la France au colonisateur marocain au sein de Conseil de sécurité», appelant cette dernière «à assumer ses responsabilités envers de telles conséquences de la tension et de danger dans la région».

Le bureau permanent du SN a dénoncé les tentatives marocaines visant à inonder la région par la drogue qui constitue le principal financier des groupes terroristes et du crime organisé. Il a aussi réitéré la volonté du Front Polisario à coopérer avec les efforts des Nations unies pour la décolonisation de la dernière colonie en Afrique. Le bureau a exprimé son espoir que la visite du SG adjoint aux opérations de maintien de la paix, M.Hervé Ladsous dans la région permettra le retour de la composante politique de la Minurso afin d'accomplir pleinement la mission pour laquelle elle a été créée, à savoir l'organiser d'un référendum d'autodétermination du peuple sahraoui.