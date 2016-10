VIOLENCES EN SOMALIE Les shebab s'emparent d'une ville stratégique

Les insurgés shebab se sont emparés hier de la ville d'Halgan, dans le centre de la Somalie, après le départ des troupes éthiopiennes de la force de l'Union africaine en Somalie (Amisom), ont indiqué des responsables de la sécurité somalienne. Les troupes éthiopiennes se sont repliées plus au nord, à Beledweyne, capitale de la province d'Hiran, à 300 km au nord de Mogadiscio et à une trentaine de kilomètres de la frontière éthiopienne, ont-ils affirmé. C'est la troisième position ainsi évacuée en quelques semaines par les troupes éthiopiennes, sans explication officielle des autorités éthiopiennes ou de l'Amisom. Les soldats éthiopiens avaient déjà évacué Moqokori, à 150 km au sud-est de Beledweyne, puis début octobre la localité voisine d'El-Ali. «Les soldats éthiopiens sont partis d'Halgan ce matin, ils ont détruit leurs bases et leurs tranchées, avant de prendre la route pour Beledweyne», a expliqué Mohamed Nur Adan, un responsable des services somaliens de sécurité à Beledweyne. Les shebab ont aussitôt occupé la ville, située à 70 km au sud de Beledweyne, sur la route de Mogadiscio, sur leur compte Telegram. Le contingent éthiopien d'Halgan avait été attaqué en juin par les shebab, ralliés à Al Qaîda. Selon des sources locales, les combats auraient fait de nombreuses victimes dans les deux camps. La chute d'Halgan aux mains des shebab devrait accroître la pression militaire sur Buloburde, la deuxième ville de la province d'Hiran, à 200 km au nord de la capitale Mogadiscio. L'Ethiopie a déployé quelque 4400 hommes en Somalie, parmi les 22.000 soldats de l'Amisom, déployée en 2007, qui aident l'armée somalienne à combattre les shebab.