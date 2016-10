FINANCEMENT DES JIHADISTES Le Koweït admet qu'il peut faire plus

Un haut responsable koweïtien a admis hier que son pays pouvait faire davantage dans la lutte contre le financement des jihadistes, à l'occasion d'une réunion de la coalition internationale contre le groupe Etat islamique (EI). «Il nous reste beaucoup à faire, même si nous sommes satisfaits de ce qui a été réalisé», a déclaré aux journalistes Khaled al-Jarallah, vice-ministre koweïtien des Affaires étrangères, dont le pays a été critiqué aux Etats-Unis pour des carences dans la lutte contre le financement des jihadistes. La semaine dernière, Adam Szubin, sous-secrétaire américain au Trésor en charge de la lutte contre le financement du terrorisme, a demandé que le Qatar et le Koweït renforcent leurs réglementations contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. «Ces pays manquent encore de la volonté politique nécessaire et de la capacité à appliquer leurs lois contre le financement d'organisations terroristes, quelles que soient leurs affiliations», a-t-il dit. «Le Koweït a beaucoup avancé en matière de législation pour réglementer les collectes d'argent» qui pourraient bénéficier à des jihadistes, a répliqué lundi M. Jarallah. «Et nous sommes prêts à parfaire ces législations» et à «coopérer avec nos frères et amis» pour mieux organiser la lutte contre le financement du terrorisme, a-t-il dit. «Nous devons poursuivre les efforts pour mieux contrôler les fonds» générés par des collectes d'organisations caritatives et «éviter qu'ils soient exploités» par des jihadistes, a souligné le vice-ministre koweïtien. Il s'exprimait en marge d'une réunion à Koweït du Cifg (Counter-Isil Finance Group), organe de la coalition internationale contre l'EI en Irak et en Syrie. Le Cifg, dirigé par les Etats-Unis, l'Italie et l'Arabie saoudite, offre à ses 35 pays membres un cadre pour «échanger des informations» et «coordonner des mesures contre l'activité financière» de l'EI.