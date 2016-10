LIGUE ARABE Réunion tripartite sur la Libye

La Ligue arabe abritera aujourd'hui une réunion tripartite destinée à examiner les moyens de faire avancer le règlement politique de la crise libyenne.

Le porte parole du secrétaire général de la ligue arabe a indiqué que la réunion que présidera le SG de la Ligue Ahmed Abou el Gheit regroupera le Haut représentant de l'Union africaine pour la Libye, l'ancien président tanzanien Jakaya Kikwete et le chef de la mission de l'Onu pour la Libye Martin Kobler.

La rencontre se propose d'harmoniser les efforts de la ligue arabe, de l'UA et de l'Onu visant à encourager le dialogue entre les parties libyennes et mobilise le soutien international et régional nécessaire pour le parachèvement de la mise en oeuvre des échéances prévues dans le cadre de l'accord politique libyen.

Le responsable a fait savoir que cette réunion tripartite s'inscrivait dans le cadre du suivi des résultats de la réunion ministérielle sur la Libye tenue le 22 septembre en marge du segment de haut niveau de la présente session de l'AG des nations unies.

Un communiqué conjoint sera publié à l'issue de la réunion et déterminera les modalités de hisser le niveau de coordination entre la Ligue arabe, l'UA et l'Onu sur le dossier libyen, a-t-il ajouté.