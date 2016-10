5 ANS APRÈS LA MORT DE MOUAMMAR AL GUEDDAFI Une tragédie grecque en Libye

Par Chaabane BENSACI -

Le colonel, en 42 ans de règne, aura amassé entre 200 à 400 milliards de dollars dont rares, très rares, sont ceux qui connaissent le mystère de leur disparition.

Le 20 octobre 2011, Mouammar al Gueddafi était lynché par une foule en transe, son convoi ayant été stoppé par une frappe de l'Otan. C'était alors le début du Printemps arabe dans une Libye galvanisée par les prêches du duo BHL - Sarkozy et enflammée par l'espoir d'une démocratie naissante. Cinq après, le bilan est tout, sauf rose. Trois gouvernements antagonistes se disputent la dépouille d'un Etat brinquebalant, morcelé entre des milices radicales et une armée libyenne aux ordres d'un maréchal violemment contesté. Difficile dans ce magma de démêler le vrai du faux ou de prendre parti pour une faction plutôt que d'autres. Un statu quo précaire règne entre les uns et les autres, les milices intégristes de Fadjr Libya réclamant la tête du maréchal, celles de Misrata portant à bout de bras le gouvernement d'union de Fayez Al Sarraj et les irréductibles contestataires de Tobrouk brandissant la massue de Haftar. Entre chaque camp, les tribus naviguent au gré de leurs intérêts et les différents groupes terroristes, de Daesh à Aqmi, prient pour que la situation perdure. A tel point qu'une nostalgie semble se concrétiser, celle de l'époque d'Al Gueddafi, non pas pour son régime autoritaire et corrompu, mais pour la sécurité et le bon-vivre auxquels les Libyens avaient droit malgré tout. On raconte que Syrte, où l'Etat islamique a défendu ses positions coûte que coûte ou Beni Oualid n'hésitent guère à manifester leur attachement à cette période faste où l'argent du pétrole profitait à (presque) tout le monde. Presque. Parce que la manne était gérée personnellement par le colonel qui, en 42 ans de règne, aura amassé entre 200 à 400 milliards de dollars dont rares, très rares, sont ceux qui connaissent le mystère de leur disparition. Les fonds souverains tels que la Libyan Investment Authority ont, eux aussi, disparu même si des pistes sont évoquées, comme celle de l'Afrique du Sud. Des supputations oiseuses, si l'on juge par la situation matérielle des membres de la famille. Trois des fils du Guide sont morts la même année, deux autres sont détenus à Tripoli et Zintane, l'aîné Mohamed, né d'une première couche, est resté en marge de la vie politique et économique et il est le seul de la fratrie à s'en sortir indemne, avec sa propre famille. Mais il a choisi l'exil, malgré le fait qu'aucune charge n'a été retenue contre lui par les trois pôles de l'après-Gueddafi, tout comme sa demi-soeur Aïcha, accueillie un temps en Algérie puis réfugiée au Koweit. Il y a un an, le fils prodigue Hannibal a été victime de sa flamme pour une Beyrouthienne et croupit dans les geôles libanaises, au motif de la disparition en 2008 d'un dignitaire religieux chiite, l'imam Moussa Sadr, membre de l'aristocratie locale. Une tragédie quasiment grecque pèse sur la famille Al Gueddafi perdue entre les prisons et l'exil, mais toujours en attente d'une éclaircie qui tarde à voir le jour dans une Libye sans cesse déchirée.