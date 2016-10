ACCORD SUR LE NUCLÉAIRE Kerry et Zarif récompensés

Le chef de la diplomatie américaine John Kerry et son homologue iranien Mohammad Javad Zarif ont remporté un prix diplomatique international pour l'accord historique sur le nucléaire iranien, ont annoncé lundi soir l'institut londonien Chatham House et le département d'Etat. Les deux ministres, qui ont négocié entre 2013 et 2015 en tête-à-tête ou entourés de leurs homologues des grandes puissances du groupe 5+1 (Etats-Unis, Chine, Russie, France, Royaume-Uni, Allemagne) se sont vus décerner ce prix «en reconnaissance de leurs rôles cruciaux en 2015» pour débloquer «l'une des impasses les plus difficiles des relations internationales au 21e siècle», s'est félicité Chatham House dans un communiqué. L'accord, qui doit garantir la nature pacifique du programme nucléaire iranien en échange d'une levée des sanctions, a été scellé le 14 juillet 2015 et mis en oeuvre depuis le 16 janvier dernier. Il était considéré par «beaucoup comme impossible» mais il s'est avéré être «une victoire pour la diplomatie et contre la prolifération nucléaire», a jugé le centre de réflexion et de recherches basé à Londres. A Washington, le département d'Etat, qui n'entretient pas de relations diplomatiques avec Téhéran, a indiqué que son patron John Kerry était «reconnaissant d'avoir été sélectionné pour ce prix», tout en soulignant qu'il s'agissait d'un «effort international avec les autres membres du 5+1 et l'UE». Lors de la conclusion de l'accord, des rumeurs avaient circulé sur un éventuel prix Nobel de la paix qui aurait été décerné à l'automne 2015 au groupe 5+1 ou à MM.Kerry et Zarif. Le prix Chatham House a récompensé les années passées l'ancienne secrétaire d'Etat et actuelle candidate à la présidentielle américaine Hillary Clinton, l'opposante birmane devenue dirigeante Aung San Suu Kyi et l'organisation Médecins sans frontières.