CENTRAFRIQUE-ONU Bangui doit se concentrer sur la stabilisation et la reconstruction

Le vice-secrétaire général de l'ONU, Jan Eliasson, a déclaré que la Centrafrique peut désormais se concentrer sur la stabilisation, la réconciliation et la reconstruction, maintenant que le pays est sorti d'une des «pires crises de son histoire». «La communauté internationale a beaucoup investi pour en arriver là», a dit M.Eliasson devant les Etats membres et les principaux partenaires à New York à la veille de sa visite officielle en Centrafrique et de la conférence des donateurs qui se tiendra à Bruxelles le 17 novembre. Des efforts continus face à des risques toujours réels «en ce qui concerne l'ONU, l'appui que nous avons fourni dans les domaines de l'aide humanitaire, de la réconciliation, du relèvement et du développement, et, bien entendu, la présence de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en République centrafricaine (Minusca) sont la preuve de notre engagement», a précisé le vice-secrétaire général. M.Eliasson a souligné que les efforts pour assurer la protection des civils et l'acheminement de l'aide humanitaire sont au premier rang des priorités. «La moitié de la population a besoin de l'aide humanitaire et souffre de la faim. Un quart des habitants sont déplacés, pour la plupart des femmes et des enfants issus de groupes minoritaires qui ont dû fuir dans les pays voisins», a-t-il rappelé. «Le tissu social est déchiré, les violations des droits de l'Homme continuent d'être généralisées. Il reste capital d'investir dans les services de base et l'infrastructure», a-t-il ajouté. Selon le vice-secrétaire général, le risque que le conflit reprenne est bien réel, comme en témoignent les affrontements entre groupes armés qui se sont produits ces dernières semaines. «Mais nos chances de réussite en Centrafrique sont elles aussi bien réelles, si nous investissons dans la paix et si, ensemble, nous cherchons à remédier aux causes et aux conséquences du conflit», a-t-il dit. «Je suis certain que les autorités centrafricaines sauront montrer au peuple et à la communauté internationale qu'elles se sont durablement engagées à faire ce qu'il faut et à entreprendre les transformations nécessaires pour rétablir la sécurité à long terme et la justice pour tous les Centrafricains, en instituant une gouvernance sans exclusive, dans le respect de l'état de droit», a déclaré M.Eliasson. «Pour que la République centrafricaine y parvienne, il faut que la communauté internationale continue de lui apporter systématiquement son soutien», a ajouté le vice-secrétaire général jugeant que le pays se trouve à un tournant de son histoire.