GUERRE AU YÉMEN Un haut gradé américain à Riyadh

Un haut gradé américain a effectué hier une visite surprise en Arabie saoudite dans un contexte d'inquiétudes à Washington sur la «stratégie» de la coalition menée par Riyadh dans la guerre au Yémen, selon des sources médiatiques. Le général Joseph Votel, à la tête du Central Command de l'armée américaine (Centcom), a rencontré à Riyadh plusieurs responsables saoudiens, dont le ministre de la Défense et vice-prince héritier, Mohammed ben Salmane, ainsi que le prince héritier Mohammed ben Nayef. Ses entretiens ont porté sur la coopération bilatérale dans le domaine de la défense et la lutte contre les groupes extrémistes, a rapporté l'agence de presse saoudienne SPA. Les Etats-Unis se sont inquiétés des «tactiques» de la coalition menée par l'Arabie saoudite au Yémen, notamment après un bombardement aérien meurtrier. Pas moins de 140 personnes avaient été tuées et 525 autres blessées le 8 octobre lorsque des avions de la coalition ont pris pour cible «par erreur» une cérémonie funéraire à Sanaa, la capitale yéménite tenue par les rebelles houthis. L'Arabie saoudite s'inquiète des conséquences d'un vote du Congrès américain d'une loi autorisant les proches des victimes des attentats du 11 septembre 2001 de poursuivre en justice les autorités saoudiennes. 15 des 19 auteurs de ces attentats (près de 3 000 morts) étaient des ressortissants saoudiens. Mais la responsabilité de l'Arabie saoudite n'a jamais été démontrée.