VIOLENCES AU SOUDAN DU SUD Le Japon déploiera fin novembre un nouveau contingent

Le gouvernement japonais a annoncé hier le déploiement d'un nouveau contingent au Soudan Sud à la fin du mois de novembre après avoir prolongé de cinq mois la participation des Forces d'autodéfense à la mission de maintien de la paix de l'ONU. Le gouvernement décidera avant le départ des soldats s'il leur attribuera des missions supplémentaires conformément à la nouvelle loi de sécurité controversée qui est entrée en vigueur en mars et autorise davantage les Forces d'autodéfense à utiliser des armes, selon des médias. Les nouvelles missions consisteront probablement à prêter assistance au personnel de l'ONU et à d'autres parties menacées par les groupes armés, et à défendre les camps des Casques bleus avec les troupes d'autres pays, selon les médias japonais. Le Japon envoie depuis 2012 des contingents de ses Forces terrestres d'autodéfense au Soudan du Sud pour y construire des infrastructures dans le cadre de la mission de l'ONU.