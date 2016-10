FLOTTILLE RUSSE AU PORT DE CEUTA Madrid "pressée" par l'Otan de lui refuser une escale

L'Espagne était sous «pression» de ses alliés pour refuser, à un groupe aéronaval russe en route vers la Syrie, la possibilité de se ravitailler dans son port de Ceuta qu'elle lui avait accordée, selon le ministère espagnol des Affaires étrangères. «Les dernières escales demandées sont en cours de révision en fonction des informations que nous recevons de nos alliés et des autorités russes», a fait savoir le ministère cité par le journal El Pais. Cette déclaration confirmait implicitement des informations selon lesquelles certains navires de ce groupe devaient se ravitailler à Ceuta, une enclave espagnole qui fait face à Gibraltar. La Russie avait annoncé à la mi-octobre que son porte-avions nucléaire Amiral Kouznetsov avec son escorte se dirigeait vers la Syrie, avec des avions et des hélicoptères de combat, pour renforcer la présence militaire russe dans cette zone. Le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg s'est inquiété mardi d'une «participation» possible de ce groupe aéronaval aux bombardements en Syrie. «C'est à chaque pays de décider si ces navires peuvent être ravitaillés dans différents ports en route pour l'est de la Méditerranée», a-t-il déclaré. Mais «je crois que tous les membres de l'Otan sont conscients que ce groupe peut être utilisé pour mener des attaques aériennes sur Alep et la Syrie», a-t-il estimé. En Grande-Bretagne, le gouvernement «a exprimé précédemment son inquiétude au gouvernement espagnol quant à l'hospitalité qu'il accorde à la marine russe», a déclaré mardi soir un porte-parole britannique. Il a cependant rappelé que c'était à Madrid de décider à qui il donne l'accès à ses ports. L'Espagne, membre de l'Otan, permet aux navires de guerre russes des escales à Ceuta.