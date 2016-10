LA GUERRE EN SYRIE Les rebelles à l'attaque pour briser le siège d'Alep

L'ancienne capitale économique de la Syrie est un enjeu majeur tant pour le régime du syrien que pour les insurgés qui se combattent depuis 2011 dans une guerre qui a fait plus de 300 000 morts.

Les principaux groupes rebelles syriens ont lancé hier une offensive majeure à Alep pour briser le siège imposé par le régime, une pluie de roquettes sur les quartiers gouvernementaux de cette ville divisée tuant au moins 15 civils. Contrôler Alep -aujourd'hui divisée entre des quartiers tenus par les insurgés dans l'est et des zones aux mains de l'armée dans l'ouest - est en effet un atout déterminant pour s'assurer le pouvoir dans le nord du pays. «Toutes les factions de Jaich al-Fatah (coalition des principaux mouvements jihadistes et islamistes) annoncent le début de la bataille pour briser le siège d'Alep», a indiqué, cité par l'AFP le commandant militaire et porte-parole du groupe islamiste rebelle Ahrar al-Sham, Abou Youssef al-Mouhajir. La bataille «va mettre fin à l'occupation des quartiers ouest par le régime et au siège imposé à notre peuple dans Alep», a-t-il ajouté. Les quartiers rebelles d'Alep sont assiégés par l'armée syrienne depuis juillet. Le front actuel s'étend sur 15 km à la lisière ouest de la ville, avec l'appui de 1.500 rebelles venus de la province d'Alep et d'Idleb, au nord-ouest, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH, basé en Grande Bretagne). «Le siège sera brisé. Nous allons protéger les civils, les écoles et les hôpitaux des attaques russes et on va apporter à notre peuple de la nourriture et des médicaments», a indiqué Yasser Al-Youssef, un responsable de Noureddine al-Zinki, un groupe rebelle d'Alep. Les rebelles ont tiré des «centaines de roquettes» sur les quartiers ouest tenus par l'armée syrienne, «tuant 15 civils, dont une femme et deux enfants, et blessant plus d'une centaine d'autres», selon l'OSDH. Ces bombardements sont accompagnés de violents combats à la lisière des zones gouvernementales d'Alep. Dans ces dernières, trois attentats suicide à la voiture piégée ont visé un poste de contrôle à Dahiyet al-Assad, selon la même source. L'ONG a également fait état de nombreuses roquettes tirées sur l'aéroport militaire de Nayrab et sur l'aéroport international d'Alep, situés dans l'est de la ville mais contrôlés par le gouvernement. Dans une vidéo postée sur Twitter, Ahrar al-Sham a filmé les salves de roquettes tirées par les rebelles sur l'aéroport militaire de Nayrab, montrant une épaisse fumée grise s'élever au-dessus du complexe. Selon le correspondant de l'AFP dans la partie rebelle d'Alep, les habitants ont brûlé des pneus provoquant une fumée noire censée les protéger des frappes aériennes, mais beaucoup se sont éteints à cause d'une forte pluie qui entrave tout autant les opérations de l'aviation syrienne. «Une zone d'exclusion aérienne divine», a commenté un rebelle d'Ahrar al-Sham. Des minarets s'échappent des «Allah Akbar» alors que les habitants font preuve d'optimisme. Par ailleurs, dans l'ouest du pays, les insurgés, depuis la province rebelle d'Idleb, ont pilonné la région de Lattaquié, tuant une personne et en blessant six. Des roquettes ont touché l'aéroport militaire de Hmeimim, au sud de la ville de Lattaquié, utilisé par l'armée russe et Qardaha a rapporté l'OSDH. De son côté, l'agence de presse syrienne Sana, citant une source militaire, a indiqué que l'aviation syrienne avait mené des frappes sur les positions de Jaich al-Fatah dans les banlieues ouest et sud d'Alep, rapportant la mort «de plusieurs terroristes et la destruction de leur armement».