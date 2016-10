CONFLIT AU YÉMEN 10 civils tués dans des frappes de la coalition

Au moins dix civils ont été tués hier dans le sud-ouest du Yémen par des raids aériens de la coalition militaire intervenant dans ce pays, selon des sources médicale, rebelle et loyale au gouvernement yéménite. Le bombardement a touché un quartier résidentiel de la ville de Salou, où les combats font rage entre les rebelles Houthis et les forces loyales au gouvernement du président yéménite Abd Rabbo Mansour Hadi. L'agence de presse des rebelles a fait état de 10 civils morts et sept blessés. Citant un responsable local, elle a affirmé que le bilan pourrait s'alourdir, les sauveteurs cherchant encore des personnes sous les décombres. Un responsable local loyal au gouvernement yéménite a également confirmé ces frappes aériennes de la coalition conduite par l'Arabie saoudite, affirmant qu'elles avaient touché par erreur trois maisons. «Tous ceux qui s'y trouvaient ont été tués», a-t-il déclaré, en faisant état de 11 morts dont un enfant et sept femmes. Un médecin de l'hôpital public de la ville a de son côté indiqué avoir reçu les cadavres de 15 personnes et accueilli sept blessés. Des témoins ont raconté, cités par l'AFP, que de nombreux habitants s'étaient rendus sur le site du bombardement pour tenter de sauver des blessés. Selon l'agence de presse des rebelles, les victimes des frappes aériennes sont des personnes déplacées par la guerre au Yémen, qui fait rage depuis des mois et a tué près de 7000 personnes. La coalition a lancé en mars 2015 une opération militaire au Yémen pour soutenir les forces du président Hadi contre des rebelles Houthis alliés à l'ex-chef de l'Etat yéménite Ali Abdallah Saleh, qui ont conquis de vastes pans du pays en 2014.