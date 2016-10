LE PRÉSIDENT IRANIEN REÇOIT LA CHEF DE LA DIPLOMATIE EUROPÉENNE Rohani craint l'installation de "gouvernements terroristes"

Le président iranien Hassan Rohani a mis en garde hier contre l'installation de «gouvernements et entités terroristes» au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, lors d'une rencontre à Téhéran avec la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini.

«Les actions terroristes en Syrie et en Irak sont une menace sérieuse pour le monde», a déclaré M. Rohani, selon le site de la présidence iranienne. «S'il n'y pas une lutte sérieuse contre le terrorisme dans la région, on verra dans le futur plusieurs gouvernements et entités terroristes au Moyen-Orient et en Afrique du Nord», a-t-il poursuivi. En visite à Téhéran, Mme Mogherini a rencontré le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, et le président Rohani, pour des «discussions à haut niveau» sur la crise syrienne. Elle doit se rendre ensuite en Arabie saoudite, le grand rival régional de l'Iran. M. Rohani a demandé à l'Union européenne (UE) de faire «pression sur les soutiens régionaux des terroristes pour stopper les aides» qu'ils reçoivent. L'Iran soutient financièrement et militairement le gouvernement syrien pour lutter contre les groupes rebelles et jihadistes. Il accuse régulièrement l'Arabie saoudite et la Turquie d'aider les groupes rebelles armés en Syrie que son allié de Damas qualifie de terroristes. L'Iran soutient aussi l'Irak, dont la population est également majoritairement chiite, dans sa lutte contre les jihadistes du groupe Etat islamique (EI). Le président iranien a également insisté sur «la nécessité de la coopération entre l'UE et l'Iran pour régler les problèmes de la région et y instaurer la sécurité». «La lutte contre le terrorisme en Syrie et en Irak est la priorité», a-t-il insisté en précisant qu'il fallait «préserver l'intégrité territoriale» de ces deux pays. «L'avenir de la Syrie sera assuré seulement par le vote des Syriens», a-t-il ajouté. Selon le site de la présidence iranienne, Mme Mogherini a elle «insisté sur la nécessité de lutter contre les groupes terroristes, notamment Daesh (Etat islamique) et Al-Nosra (ex-branche syrienne d'Al Qaîda), qui sont une menace pour le monde». Elle a également ajouté que «l'UE a besoin de la coopération de l'Iran, puissance clé pour régler les problèmes de la région».