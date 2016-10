TENTATIVE DE PUTSCH EN TURQUIE Plus de 10.000 fonctionnaires supplémentaires limogés

Les autorités turques ont limogé plus de 10.000 fonctionnaires supplémentaires dans le cadre des enquêtes ouvertes après la tentative de coup d'Etat en juillet, selon deux décrets parus au Journal officiel. Au total, 10.131 employés de l'Etat, notamment des ministères de l'Education, de la Justice et de la Santé, ont été limogés, selon ces décrets publiés samedi soir, alors que de nombreux fonctionnaires ont déjà été touchés par des purges depuis le coup de force du 15 juillet. Plus de 35.000 personnes ont été arrêtées en Turquie dans le cadre des enquêtes ouvertes après le coup d'Etat manqué, selon les chiffres du gouvernement. Ankara accuse un prédicateur exilé aux Etats-Unis, Fethullah Gülen, d'être l'instigateur du putsch et réclame son extradition à Washington. Fethullah Gülen dément toute implication.