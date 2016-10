ARABIE SAOUDITE Un policier tué et un autre blessé à Qatif

Un policier saoudien a été tué et un autre blessé dans une fusillade survenue hier à Qatif, une ville de la province d'Ach-Charqiya (est), ont rapporté les médias. Les attaques visant les policiers dans cette province orientale se sont récemment multipliées: deux agents de police ont été tués par balles le 15 octobre à Dammam, tandis que deux autres avaient été tués par des inconnus armés dans la même ville le 18 septembre. A propos de l'attaque du 15 octobre, le ministère de l'Intérieur avait annoncé deux jours plus tard que l'enquête avait établi un lien entre cette fusillade et des attaques terroristes similaires précédentes survenues à Qatif et à Dammam. Pour le ministère, cela signifie que les assassinats n'ont pas été commis par des cellules dormantes de l'organisation terroriste autoproclamée «Etat islamique» (EI/Daesh), déjà responsables de plusieurs attentats à la bombe ces dernières années dans différentes régions du royaume.