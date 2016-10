VIOLENCES EN EGYPTE Quatre soldats tués dans le Sinaï

Quatre soldats égyptiens ont été tués dans la péninsule du Sinaï lors d'une opération militaire menée contre la branche locale du groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique» (EI/Daesh), a indiqué hier le porte-parole du ministère de la Défense. Les quatre soldats ont été tués au cours d'opérations militaires conduites autour des localités d'El-Arich, Rafah et Cheikh Zoueid, non loin de la frontière avec la bande de Ghaza, selon le porte-parole, le général de brigade Mohamed Samir. «Six terroristes ont été tués au cours de ces opérations et d'autres ont été arrêtés», selon la même source. Le nord de la péninsule du Sinaï est le repaire des éléments de l'EI, qui mènent régulièrement des attaques contre les forces de sécurité. Selon le gouvernement, des centaines de policiers et soldats ont péri dans ces attaques, qui frappent aussi parfois Le Caire et le Delta du Nil. La plupart de ces attentats sont revendiqués par la branche égyptienne de l'EI, qui a aussi dit être responsable de l'attentat à la bombe ayant coûté la vie le 31 octobre 2015 aux 224 occupants d'un avion de touristes russes après son décollage de Charm el-Cheikh, station balnéaire du Sinaï.