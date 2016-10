CENTRAFRIQUE Violences mortelles à Bangui

Des affrontements entre groupes armés ont de nouveaux morts dimanche soir à Bangui alors que le ministre français de la Défense Jean-Yves Le Drian officialisait hier la fin de l'opération militaire Sangaris lancée en décembre 2013 pour mettre fin aux violences et au chaos. Des règlements de compte dimanche entre des «groupes d'auto-défense» dans le quartier musulman du PK5 auraient fait une dizaine de morts, selon un bilan de sources locales non encore confirmé par la Mission des Nations unies en Centrafrique (Minsuca), désormais en première ligne face aux groupes armés. Un premier bilan de source sécuritaire, dimanche, faisait état de quatre morts. Aux alentours du PK5, les habitants continuaient hier de fuir, redoutant de nouvelles violences. Un hélicoptère des forces internationales survole en permanence Bangui depuis 5h00 du matin. Ces violences se sont produites alors que le M. Le Drian est arrivé dimanche à Bangui pour officialiser la fin de l'opération Sangaris lancée fin 2013 pour éviter un «génocide», selon Paris, après le renversement du président François Bozizé. M. Le Drian devait rencontrer le président Faustin-Archange Touadéra, les responsables de la Minusca et s'exprimer devant l'Assemblée nationale. Deux jours avant sa visite, très médiatisée, d'autres violences dans le centre du pays avaient fait 25 morts, dont six gendarmes, selon la Minusca. Le gouvernement a dénoncé dans un communiqué un «plan machiavélique conçu par les ennemis de la paix», visant les populations de Bossangoa dans le nord, Bozoum et Bocaranga, dans le nord-ouest. Après M. Le Drian, le vice-secrétaire général des Nations unies, Jan Eliasson, est attendu aujourd'hui à Bangui pour une visite de 48 heures, indique la Minusca.