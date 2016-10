CONFLIT AU YÉMEN L'Iran rejette des accusations américaines

Le ministère iranien des Affaires étrangères a rejeté des accusations américaines sur l'envoi d'armes par l'Iran aux Houthis au Yémen, ont rapporté hier les médias. «Ces accusations totalement fausses sont faites alors que (...) tous les jours des armes destructrices, des bombes et des missiles américains sont versés par la coalition sur la tête des civils sans défense dans les écoles, les hôpitaux, les prisons et les maisons au Yémen», a déclaré le porte-parole du ministère iranien, Bahram Ghassemi, en ajoutant qu'il s'agissait de «crimes de guerre». Le vice-amiral américain Kevin Donegan avait déclaré jeudi que des «navires américains ou de la coalition» intervenant au Yémen en soutien au président de ce pays avaient «intercepté quatre cargaisons d'armes venant d'Iran au Yémen». L'officier américain avait précisé que ces cargaisons d'armes contenaient «des milliers de fusils d'assaut AK-47, des missiles anti-chars, des fusils de précision et d'autres pièces d'équipement, des systèmes d'armes plus sophistiqués». L'Iran dénonce régulièrement les bombardements de la coalition au Yémen mais aussi «les ventes d'armes de la part des Etats-Unis à l'Arabie saoudite».