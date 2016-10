ELLES ONT CHASSÉ DAESH DE PLUSIEURS LOCALITÉS Les forces irakiennes avancent vers Mossoul

Les forces irakiennes poursuivaient hier leur offensive, lancée il y a deux semaines sur Mossoul, affirmant avoir repris plusieurs localités autour de cette ville du nord de l'Irak, des mains du groupe terroriste Etat islamique (EI/Daesh). Un responsable militaire au sein des forces d'élite du contre-terrorisme (CTS) a indiqué qu'il ne restait plus que deux villages, Bazwaya et Gogjali, à prendre avant d'atteindre l'agglomération de Mossoul, la deuxième ville d'Irak, et dernier bastion de Daesh. Selon ce même responsable, le CTS et l'armée ont lancé un mouvement «pour avancer vers la rive gauche de Mossoul (l'est de la ville par rapport au fleuve Tigre) depuis trois axes». Les dizaines de milliers de membres des forces de sécurité impliquées dans l'opération de reprise de Mossoul évoluent sur trois fronts: est, sud et nord. Ils sont appuyés par la coalition internationale de lutte anti-terroriste dirigée par les Etats-Unis. L'opération sur Mossoul progresse également dans le sud, où les forces fédérales ont repris ces derniers jours la localité d'Al-Choura, dans une zone où se déroulaient des combats depuis plus d'une semaine. Dans la ville de Bartalla, à cinq kilomètres à l'est de Mossoul, l'armée et ses sections d'élite du contre-terrorisme consolidaient leurs positions en installant un nouveau dépôt. D'autre part, les combats à l'ouest de Mossoul pourraient de nouveau menacer la ville antique de Hatra, a-t-on mis en garde. Cette ville est inscrite au patrimoine mondial de l'Humanité par l'Unesco, et les célèbres ruines de Nimrod, deux sites archéologiques déjà vandalisés par l'EI. Malgré ces avancées, l'offensive sur Mossoul est toujours dans sa phase initiale, durant laquelle des dizaines de localités situées dans les plaines autour de la ville ont été reprises à l'EI. Ainsi, les forces irakiennes devraient entamer un siège de Mossoul et tenter d'ouvrir des couloirs sécurisés pour permettre aux civils de fuir. Ensuite, il leur faudra livrer une guerre urbaine aux terroristes de Daesh retranchés dans la ville, a-t-on indiqué. L'agglomération de Mossoul compte environ 1,5 million d'habitants, selon l'ONU. Des responsables américaines estiment que de 3000 à 5000 éléments de Daesh s'y trouvent. Depuis le lancement de l'offensive militaire le 17 octobre sur Mossoul, la plus importante à ce jour des forces irakiennes dans leur guerre contre l'EI, plus de 17.600 personnes ont fui leur domicile vers les zones contrôlées par Baghdad, selon les chiffres de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).