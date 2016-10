LA SITUATION POLITIQUE ET ÉCONOMIQUE DU PAYS INQUIÈTE Réunion de crise à Londres sur la Libye

La capitale britannique, Londres, abritait hier une réunion sur la situation politique et économique en Libye, avec la participation d'une délégation libyenne à sa tête, le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'entente nationale, Faïz Serradj. Le secrétaire d'Etat américain John Kerry participe à la réunion, au côté des ministres des Affaires étrangères britannique, italien et émirati, de même qu'un représentant de l'Arabie Saoudite, et d'un représentant du ministère français des Affaires étrangères. Des sources diplomatiques à Londres parlent de «réunion de crise» qui tentera de «briser l'impasse politique» mais qui se penchera également sur la situation économique libyenne, ravagée par la crise multiple que vit le pays depuis 2011. Il sera question, selon l'ambassade libyenne à Londres, d'examiner le moyen de relancer l'économie libyenne par la mise en place d'un programme économique, et de débattre de la question des liquidités et des budgets. L'économie libyenne connaît une chute des réserves bancaires, et est actuellement «proche de l'effondrement», selon la Banque mondiale (BM). Même avec l'installation du nouveau gouvernement d'union nationale libyen, dirigé par Fayez al-Sarraj, reconnu par la communauté internationale, la situation ne s'est pas améliorée, notamment avec les milices qui se livrent à une violence interminable et le ravage infligé à l'économie. Outre la situation d'insécurité, le pays connaît l'inflation et le manque de liquidité bancaire en raison de l'arrêt des exportations pétrolières à cause des attaques terroristes mais aussi et surtout, des divisions politiques internes. L'Ouest du pays est gouverné par al Serraj, mais, l'Est demeure sous le contrôle du général controversé Khalifa Hafter, qui ne reconnaît pas la légitimité du nouveau gouvernement, et n'est pas lui même, reconnu par la communauté internationale. Pourtant, la Libye dispose d'importantes réserves pétrolières, estimées à 48 milliards de barils, qui sont sa principale ressource économique, mais, sa production de brut depuis le début de la crise, a été réduite à moins de cinq fois, passant d'environ 1,5 million de barils par jour à 300 000 b/j.