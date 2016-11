CRIMES DE GUERRE EN SYRIE La Russie rend public un "Livre blanc"

La Russie a publié un rapport, intitulé «Livre blanc sur la Syrie» dénonçant «les crimes de guerre perpétrés en Syrie par la coalition internationale dirigée par les Etats-Unis et par la soi-disant opposition modérée», rapporte hier l'agence Sputnik. Face à une importante pression de la part de ses collègues du Conseil de sécurité de l'Onu, la Russie a présenté ce Livre blanc, le vendredi 28 octobre, au nom du président du Conseil de sécurité de l'Onu, ajoute Sputnik, citant une source au sein de l'organisation internationale. Le document, traduit en anglais, a été élaboré essentiellement par les ministères russes de la Défense et des Affaires étrangères, épaulés par des experts de l'Institut d'études orientales de l'académie des sciences de Russie. Le compte rendu comporte en outre «des données statistiques sur le déroulement de l'opération militaire russe en Syrie et sur ses livraisons d'aide humanitaire à destination des Syriens, notamment des habitants d'Alep», poursuit la même source. Les ministères ont également «mis au jour les données exactes concernant le nombre de localités libérées, de terroristes éliminés et de réfugiés ayant regagné leur domicile». Toutes les preuves présentées dans le rapport sont accompagnées de cartes de tous les endroits ayant fait l'objet de frappes de la coalition internationale. Le rapport revient sur le problème de«l'opposition modérée», qui n'a jamais été réglé par les Etats-Unis et leurs alliés, selon Sputnik. «Les crimes commis par des groupes et groupuscules terroristes qui font partie des modérés', ajoute l'agence russe, ont été mis à part dans le rapport transmis à l'Onu» dont certains «seraient soutenus, d'après Moscou, par les Etats-Unis et la France».