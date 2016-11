ALEP (SYRIE) La Russie appelle à arrêter les combats

Moscou a décidé (...) une nouvelle pause humanitaire à Alep, pour le 4 novembre, sur instruction du président Vladimir Poutine, a indiqué le général Gerasimov.

L'état-major général de la Russie a lancé un appel aux groupes armés pour «cesser les combats à Alep et quitter cette ville syrienne avec leurs armes par deux couloirs», a déclaré hier le chef d'état-major général Valéry Gerasimov. «Considérant que nos collègues américains sont incapables de séparer l'opposition des terroristes, nous appelons tous les dirigeants des groupes armés à cesser les actions de combat et de quitter Alep avec leurs armes», a indiqué le général Gerasimov dans un communiqué. «Un corridor est ouvert pour l'emprunter et se diriger vers la frontière syro-turque, et le second est ouvert dans la direction d'Idlib», a ajouté le chef d'état major russe qui a souligné que les «terroristes sont incapables de sortir d'Alep car ils ont subi de grosses pertes en équipements». Moscou a décidé par ailleurs une nouvelle pause humanitaire à Alep, pour le 4 novembre, sur instruction du président Vladimir Poutine, a indiqué le général Gerasimov. Prévue de 9h00 à 19h00 locales, cette pause humanitaire a été décidée en «coordination avec les responsables syriens» et permettra d'«éviter davantage de victimes» dans cette ville syrienne en proie à des batailles meurtriers. Le général Gerasimov a en outre précisé que «les civils et militants pourraient quitter Alep en emprunter huit corridors humanitaires». Toutefois, selon l'armée russe, les groupes armés continuent de tirer sur ces couloirs pour empêcher les civils de quitter Alep. Les avions de guerre russes et syriens ont arrêté leurs frappes aériennes à Alep depuis le 18 octobre, selon le général russe. Mardi, trois obus de mortier tirés par les rebelles ont touché l'hôtel où le personnel de l'Onu a ses quartiers à Alep, a rapporté l'agence de presse syrienne SANA. Le Coordonnateur humanitaire de l'Onu pour la Syrie, Ali Al-Za'tari, et le coordonnateur humanitaire régional de l'Onu pour la crise en Syrie, Kevin Kennedy, ont fermement condamné l'attaque. Selon les deux coordonnateurs, plus de 40 personnes ont été tuées au cours des derniers jours et beaucoup plus ont été blessées par un nombre important de roquettes lancées sans discernement par des groupes armés sur des zones civiles dans l'ouest d'Alep. Environ 275.000 personnes restent piégées dans la partie est d'Alep assiégée par les forces gouvernementales, et dans certains cas sont retenues, contre leur volonté de partir, par des groupes armés non étatiques, selon les deux responsables onusiens. «Il est impératif que les organisations humanitaires bénéficient d'un accès inconditionnel, sûr et sans entraves, pour atteindre toutes les personnes qui ont un besoin urgent d'assistance humanitaire où qu'elles se trouvent», a déclaré Kevin Kennedy.